PRVI SNEG U GRADOVIMA ZA 2 NEDELJE: Jaka košava će duvati do srede uveče, a onda sunčano pa stiže prava LEDENA ZIMA!

Košava, koja će na jugu Banata duvati čak olujnom jačinom, mučiće nas sve do srede uveče. Nakon toga sledi promenjivo vreme, smenjivanje kišovitih i suvih dani.

Međutim, kako novembar bude odmicao, tako će i temperature biti sve niže. Prvi sneg možemo očekivati već za dve nedelje.

Toplije vreme zadržaće se još sutra uz natprosečnu temperaturu za novembar, koja će iznositi 18 stepeni celzijusa.

Već od srede očekuje nas zahlađenje i kiša, prognoziraju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I vetar će nastaviti da duva, mada ne tako jako kao do srede.

Prema izgledima vremena do 12. novembra, danas će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano sa temperaturom malo iznad prosečnih vrednosti. Na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se postepeno naoblačenje. Tokom noći, prvo u zapadnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje mestimično sa kišom.

U utorak i sredu sledi umereno do potpuno oblačno, slaba kiša u utorak se očekuje uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje, a u sredu i u ostalim krajevima, uz manji pad temperature.

U četvrtak biće suvo uz delimično razvedravanje. U petak sledi postepeno naoblačenje, ponovo će duvati košava, a za vikend i sledeće sedmice očekuje se da će biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno će padati kiša, a na višim planinama biće i snega.

- Za sada nema nekog velikog zahlađenja i zime. Tek tamo od 20. novembra stiže nam ozbiljnije zahlađenje, kada se očekuje da će temperatura biti niža za 10 stepeni. Kako novembar bude odmicao, tako će i temperature biti niže, pa tako već od 20. novembra možemo očekivati i prvi sneg u nižim predelima - prognozira Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do 15 ledenih dana

Po prognozi možemo očekivati samo 8 do 15 ledenih dana tokom ove zime i to u nižim predelima, a na planinama od 25 do 45 ledenih dana.

Srednja maksimalna temperatura u toku predstojeće zime se očekuje u intervalu od 5 do 8 stepeni u nižim predelima, a u višim od jedan do četiri.

Srednja minimalna temperatura se očekuje u intervalu od minus 2 do 1 u nižim predelima, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje u intervalu od minus 6 do minus 3 stepena Celzijusa.

