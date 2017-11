REZIDENCIJA BORISA TADIĆA DANAS DOBIJA STANARE: Ćerka i unuka predratnog inženjera Stankovića ulaze u vilu u Lackovićevoj 10!

BEOGRAD - Bivša predsednička rezidencija Borisa Tadića, u Lackovićevoj 10, na Dedinju, od danas dobija nove stanare. U njoj će ponovo, posle sedam decenija, živeti kćerke predratnog inženjera Konstantina Stankovića, kaže za Novosti zastupnik porodice Dušanka Subotić Homen.

Tačnije, u posed vile koju su uspele da povrate posle dužeg sudskog procesa danas će zvanično ući jedna od Stankovićevih kćeri, Jelena, dok će umesto druge, Ivanke, u posed ući njena kćerka. Ivanka je, nažalost, preminula samo nekoliko sati pre pravosnažnosti presude kojom im je Vrhovni kasacioni sud vratio očevinu, u maju ove godine.

- Spor sa državom okončan je pre nekoliko meseci i doneta je pravosnažna izvršna presuda - kaže Subotić Homenova. - Stupanje u posed dogovoreno je za danas, a u vilu će ući jedna od naslednica, Jelena Obradović, njena kćerka, kao i kćerka preminule Ivanke Miljački.

Do dolaska Borisa Tadića na čelo države, predsednička rezidencija nalazila se u Užičkoj 16. Na Tadićevu inicijativu izmenjena je Uredba o zvaničnoj rezidenciji predsednika, pa je to postala Lackovićeva 10, i to je bila punih osam godina. Posle Tadića u vili nije živeo niko, jer je Tomislav Nikolić, kada je stupio na funkciju predsednika, odbio da se useli uz reči "oteto-prokleto".

Oteto, prokleto! Ni Živković, ni Nikolić nisu hteli tu da žive Svojevremeno Zoran Živković, premijer Vlade Republike Srbije, nije se uselio u Lackovićevu 10, kao ni svojevremeni predsednik Srbije Toma Nikolić, koji je rekao "oteto-prokleto". Vila izgrađena je 1940. godine, a njeni vlasnici bili su Vera i inženjer Konstantin Stanković. Plac se prostire na 4 hektara, a sama kuća ima 700 kvadrata. Okolni pejzaž je pažljivo uređen - stoletne lipe i pažljivo birana vegetacija. Nemački okupatori nisu se uselili u nju jer je zabačena usred šume. Ali 1946. vlasnik vile, inženjer Konstantin Stanković, bio je uhapšen i osuđen na četiri godine zatvora. Odmah potom konfiskovana mu je polovina kuće i čitav imetak. Druga polovina ostala je u vlasništvu supruge Vere i njihovo dvoje dece.

Tokom spora sa državom, kuća je bila prazna, a država je za nju plaćala troškove održavanja, komunalije i obezbeđenje.

Posle rata u vili u Lackovićevoj živeli su najviši državni funkcioneri Veljko Zeković, Milka Planinc, Džemal Bijedić i Momir Bulatović. Novac za kiriju sestre nisu dobijale sve do 2004, kada se tu uselio Tadić. Tada je sklopljen ugovor o zakupu, ali po minimalnoj ceni, od osam evra po kvadratu. Za sve to vreme plaćale su državi porez.

Inženjer Konstantin Stanković bio je, inače, poznat po tome što je započeo zidanje temelja za Hram Svetog Save. Pred rat je kupio dva placa na Dedinju, spojio ih i na njima sazidao porodičnu vilu. Polovina vile koja se vodila na njega posle rata je konfiskovana, kada je Stanković osuđen kao navodni špijun. Druga polovina, koja se vodila na njegovu suprugu Veru, ostala je kćerkama u nasledstvo.

Uprkos tome, žena i kćerke su iz vile izbačene i preseljene u dve sobice zajedničkog stana sa više stanara na Vračaru. Jedva je Vera, preko rođake, inače majke Koče Popovića, uspela da spase deo pokućstva.

Ivanka je, kako je pre smrti rekla Novostima, u kući bila samo tri puta. Jednom sa veštacima 1994, posle majčine smrti, kada je u njoj živeo Momir Bulatović. Drugi put sa sinom, kada su uspeli da uđu samo u baštu, ali su ih brzo izbacili. I treći put kada ju je Tadić pozvao na ručak.

Vilu, tačnije očevu polovinu, pravim vlasnicima prvi je vratio Viši sud u Beogradu, u martu 2014. Apelacioni sud je odluku poništio, da bi VKS potvrdio prvostepenu presudu.

