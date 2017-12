PLUS SE VRAĆA U SRBIJU: Još noćas slab sneg, od utorka sunčano i toplije

U Srbiji će sutra ujutro biti slabog mraza, ponegde i magle. U toku dana u centralnim i južnim delovima biće pretežno oblačno, ujutro i pre podne ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Na severu i u Timočkoj Krajini veći deo dana pretežno sunčano.

foto: Kurir

U toku noći naoblačenje ponegde sa kratkotrajnim slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni.

PROBUDILO NAS SUNCE, ALI ZUBATO: U Srbiji i danas hladno uz slab sneg

Najniža temperatura od minus 4 do 1 C, najviša od 3 do 6 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen RHMZ

U Beogradu će biti hladno, ujutro u okolini slab mraz.

U toku većeg dela dana pretežno sunčano. U toku noći naoblačenje sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 2 do 0 C, najviša 4 stepena.

KAKO DA VAM SE NA AUTU NE ZALEDE STAKLA, RETROVIZORI, VRATA! Otkrivamo vam 7 trikova da spremno dočekate sneg i minus!

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u sredu će biti toplije, ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i sneg, po podne razvedravanje.

foto: Printscreen RHMZ

U četvrtak i petak ujutro biće slabog mraza i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo, po pojedinim kotlinama zadržavanje magle i pre podne. U petak noću na severozapadu, a u subotu i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom, u planinskim predelima sa snegom.

foto: Nebojša Mandić

U noći između subote i nedelje i u nedelju ujutro i pre podne biće snega i u nižim predelima. U ponedeljak će biti hladno i uglavnom suvo, a zatim ponovo toplije uz naoblačenje.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) SNEG U BEOGRADU

Kurir

Autor: Kurir