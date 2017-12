NARANDŽASTI METEOALARM DRMA SRBIJU, SNEG IZ HRVATSKE STIŽE I KOD NAS: RHMZ upozorava na naglo zahlađenje! Noćas će nas zavejati!

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na snežne padavine za područje Srbije za večeras, tokom noći i sutra ujutru.

U većem delu Srbije se, kako se navodi, očekuje stvaranje snežnog pokrivaca, na severu do 5 cm, a u ostalim predelima od 5 do 10 cm, lokalno i više, a u planinskim predelima se očekuje dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

Prema prognozi vremena za danas u Srbiji se očekuje naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim severozapadnim vetrom sa severa i zapada zemlje, koja će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve zemlje, dok će se na jugu i istoku tokom većeg dela dana zadržati uglavnom suvo vreme, uz umeren i jak južni i jugozapadni vetar.

Kasnije posle podne, kiša se očekuje i u ovim predelima uz skretanje vetra na severozapadni, dok će istovremeno na severu i zapadu Srbije kiša preći u sneg. Uveče i tokom noći sneg će padati u svim krajevima uz formiranje snežnog pokrivača.

Jutarnja temperatura od minus 1 C na jugoistoku, do 8 stepeni C na jugu Banata. Najviša temperatura od 4 C na severozapadu, do 14 stepeni C na jugoistoku Srbije.

U Begradu će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije, povremeno sa slabom kišom, a uveče i u toku noći sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Ujutru ce duvati umeren južni i jugoistočni vetar, koji će tokom prepodneva biti u skretanju na umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko 9, tokom dana u padu, uveče oko 2 stepena C.

