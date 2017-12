PORAŽAVAJUĆE: Srbi na Kosmetu su jedini u Evropi čija se prava krše

Vulin je to kazao u Spomen-sobi Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na KiM, gde je juče obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

Srbi na Kosovu i Metohiji su jedini narod u Evropi čija se prava sistematski krše, organizovano, namerno, a za zločine nad njima ne odgovara niko ili skoro niko, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.



On je to kazao u Spomen-sobi Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na KiM, gde je juče obeležen Međunarodni dan ljudskih prava. To je i dan, kako je ocenio Vulin, kad se obeležava i veliki neuspeh i sramota međunarodne zajednice na KiM, koja nije uspela da uspostavi vladavinu prava za sve niti povratak svih proteranih.

Kurir / E.K.

Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić