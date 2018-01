OVO JE PORODILJA IZ NIŠA PREMINULA OD MORBILA! PORODICA OPTUŽUJE LEKARE: Lečili je od alergije a imala je boginje!

- Moja snaha je nedelju dana pogrešno lečena, lekar joj je dijagnostikovao alergiju, a imala je boginje. Da je odmah upućena u bolnicu, mogla je da bude spasena - tvrdi Marina Ćerimović, svekrva 21-godišnje Sabrine Marković, koja je u ponedeljak preminula na niškoj Infektivnoj klinici od upale pluća, kao komplikacije malih boginja.



Nesrećna žena porodila se početkom decembra i rodila devojčicu, koja je takođe obolela od ove zarazne bolesti, zbog čega je zbrinuta na Dečjoj internoj klinici. Sabrina je iza sebe ostavila još jedno dete. Očajna svekrva kaže da niko nije sumnjao da je Sabrina obolela od boginja, sve dok joj se nisu pojavile ospe.



Beba zaražena dojenjem



- Pre petnaestak dana počela je da kašlje i dobila je visoku temperaturu. Odmah je otišla kod lekara u obližnju ambulantu, gde su joj prepisali injekcije. Posle pet dana po telu su joj se pojavile ospe, opet je otišla kod doktora, ali oni su joj kazali da je dobila alergiju. Meni je to bilo sumnjivo i insistirala sam da joj se da uput za bolnicu. Kad smo otišli na Infektivnu kliniku, lekar nam je kazao: „Šta ste čekali, žena je u kritičnom stanju“ - priča Marina.



Ona strahuje za zdravlje svog tek rođenog unučeta, s obzirom na to da je tešku bolest dobilo u najranijem uzrastu.



- Beba je dobila boginje preko mleka, jer ju je snaha dojila. Kazali su nam da nije u životnoj opasnosti, ali se svi mnogo plašimo za nju posle ovog što se desilo sa Sabrinom. Tražimo da, ukoliko ovde ne može da joj se pomogne, dete što pre bude upućeno u Beograd na dalje lečenje - naglašava zabrinuta žena.



Sabrinina jednoipomesečna devojčica, kako kažu lekari, zasad nije životno ugrožena.

- Dete ima težak oblik morbila, dijagnostikovana mu je i upala pluća, ali zasad je stabilno. Prima punu terapiju - saopštila je Emilija Golubović, direktorka Dečje interne klinike.



Iz Zavoda za medicinu rada, u čijem je sastavu ambulanta u kojoj se Sabrina lečila, nisu želeli da komentarišu optužbe njene rodbine.

Tri osobe umrle su u Srbiji od komplikacija malih boginja - teške upale pluća, a od početka oktobra prošle godine do danas zaraženo je 1.255 ljudi. Najčešću komplikaciju bolesti - upalu pluća do sada je imalo 158 obolelih osoba, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.



Upala mozga



„Podaci o zdravstvenom stanju pacijenata predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta, pa se oni mogu dati samo na zahtev suda ili porodice“, navodi se u saopštenju ove ustanove, čije osoblje izražava najdublje saučešće zbog smrti porodilje.



U Nišu je na bolničkom lečenju sa sumnjom na morbile 18 ljudi, od kojih osmoro dece. Jedan 37-godišnji muškarac ima upalu mozga kao komplikaciju boginja. Niko nije životno ugrožen.



Sabrina Marković sahranjena je juče u prisustvu mnogobrojnih prijatelja i rodbine.

APEL NA SVE GRAĐANE Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije

LONČAR: BOGINJE NISU POLITIČKO PITANJE



Srbija će nabaviti MMR vakcine u zavisnosti od broja zahteva pacijenata, ali je najbitnije da ljudi žele da se vakcinišu, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.



On je apelovao da se uvažava stav struke da je vakcinacija neophodna.

- Male boginje nisu političko pitanje. Bolnice u Srbiji pune su pacijenata obolelih od malih boginja - istakao je ministar Lončar.



On je istakao da je to ozbiljan medicinski i zdravstveni problem, ali i ukazao da su oboleli od malih boginja, koji su bili neodgovorni i nisu se vakcinisali, zauzeli istovremeno bolnička mesta, a država ima novi trošak koji se mogao izbeći. Dodaje da zato i sa nabavkom vakcina treba biti oprezan jer je, kaže, uništavanje vakcine nekada skuplje nego sama nabavka. Ministar je podsetio da do sada nije bilo nijednog primera da su ljudi želeli da se vakcinišu a da vakcine nije bilo, i istakao da je veći problem nevakcinisanje.



Naveo je da Srbiji ne idu u prilog ni saopštenja stranih zemalja koja upozoravaju svoje građane na epidemiju malih boginja u našoj zemlji i upitao da li je poruka koju šaljemo svetu da smo neogovorni prema zdravlju.

- Male boginje neće proći same od sebe - zaključio je ministar Lončar.