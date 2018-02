GLUMAC SE BORI PROTIV TEŠKE BOLESTI Mira Škorić: Moj doktor će spasti Glogovca!

Nebojša Glogovac lavovski se bori protiv teške bolesti, a o njegovom zdravlju brine doktor koji je lečio i Miru Škorić, saznaje Kurir.



Glumca leči tim lekara na Institutu za onkologiju i radiologiju, predvođen direktorom, doktorom Radanom Džodićem, koji je pre četiri godine operisao folk zvezdu od raka.

- Nebojša je svoj problem od početka ozbiljno shvatio i redovno ide na terapije koje su mu specijalisti onkologije odredili - priča naš dobro obavešten izvor.

Dušan Savić foto: Jelena Obradović

Podrška Duleta Savića MOJE ZVEZDAŠKO SRCE JE UZ TEBE!

Proslavljenog fudbalskog asa Duleta Savića vest o zdravstvenom stanju Nebojše Glogovca je veoma potresla. On je javno podržao prijatelja. - Mogu da kažem samo da je moje srce uz njega, ljudsko i zvezdaško, verujem da će i u ovoj borbi uspeti da pobedi - rekao je Savić o glumcu, s kojim je sarađivao u filmu „Munje“. - Moja ideja je da se jedna predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta igra na Marakani. To bi bio veliki projekat, da pored bine tu budu i video-bimovi - rekao je Nebojša.



Bila sam nemarna



Tim povodom pozvali smo pevačicu, koja je glumcu pružila podršku i poručila mu da je u sigurnim rukama.

- Potresla sam se kad sam čula da je Nebojša teško bolestan, jer ga izuzetno poštujem, on je jedan od naših najboljih glumaca koji je mnogo toga uradio za domaću kinematografiju. S velikim uživanjem gledam predstave, serije i filmove u kojima igra. To su osetljive stvari i ne bih da zadirem u tu vrstu privatnosti, ali mogu da kažem da on ima moju apsolutnu podršku i da se ne predaje. Znate, ja sam primer nemarne osobe kada je reč o zdravlju. Kod lekara sam otišla prilično kasno. Kad se setim toga, nije mi dobro. Međutim, verujem da će se Nebojša brzo vratiti glumi - optimistična je Mira.



Četiri puta operisana



Pevačica je ubeđena da je glumac borac kao i ona.

- Ako se Glogovac leči kod doktora Džodića, onda je u sigurnim rukama. On je jedan od naših najboljih stručnjaka. Upravo mi je on i saopštio surovu istinu, koju nisam htela da prihvatim. U sebi sam ponavljala da to nikako nije moguće. Od tog trenutka rešila sam da zdravlje postavim na prvo mesto i promenim život iz korena. Nakon što su mi eminentni stručnjaci na onkologiji uradili sve detaljne analize, usledila je prva operacija. Imala sam još tri intervencije. To je prošlo, sada više vodim računa o najvažnijoj stvari u svom životu - zdravlju. Profesoru Džodiću, Markoviću i Jokiću, kao i Veri Vojinović, koji svakodnevno spasavaju hiljade života, beskrajno sam zahvalna i takve ljude treba ceniti u našoj zemlji - zaključila je pevačica.

foto: Marija Dejanović



Paparaco NE SKIDA OSMEH

Ekipa Kurira uslikala je u sredu Glogovca na Dorćolu, u blizini zgrade u kojoj živi. On je posle podne izašao iz stana i sreo se s prijateljem. Kratko su porazgovarali, a glumac se potom svojim automobilom uputio ka centra grada. Osim što je smršao i ima kratku kosu, nema drugih drastičnijih promena u njegovom izgledu. Štaviše, bio je nasmejan i raspoložen.

Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Nemanja Pančić, Vladimir Šporčić, Jelena Obradović

Kurir

Autor: Foto: Nemanja Pančić , Foto: Vladimir Šporčić , Foto: Jelena Obradović