BEOGRAĐANIN POSTAO TEŽAK INVALID ZBOG RAČUNA: Žandarm mi razbio glavu zbog četiri dinara!

Zvuči jezivo i nestvarno ali, nažalost, istina je. Šulejić nam je ispričao da je svratio u radnju u Oplenačkoj ulici u Rakovici u septembru 2015. godine da bio kupio „koka-kolu“ od 44 dinara. Kod sebe je imao krupne novčanice i sitno samo 40 dinara, pa je zamolio kasirku M. S. da joj kasnije donese još četiri dinara. Kaže da je ona tad počela da viče i da ga vređa, a on je rekao da će da je prijavi šefu. Potom je otišao. U narednom periodu je svraćao u tu prodavnicu i nije bilo nikakvih problema, dok tri meseca nakon incidenta nije, kako objašnjava, naišao na njenog muža.

- Ušao sam u radnju 25. decembra. Unutra su bili M. S. i jedan muškarac. On je pio špricer. Kasnije sam čuo da je žandarm. Kada sam izlazio, povukao me je za ruku i jako udario glavom u glavu. Zamračilo me pred očima. Pao sam. Vikao je: „Ko si ti da prijavljuješ moju ženu direkciji?!“ Ona ga je uvukla u radnju. Uspeo sam da se dovučem do kola i dovezao se do kuće.



Tada je pozvao Hitnu. Na kraju je završio na maksilofacijalnoj hirurgiji.

- Konstatovan mi je prelom sinusne kosti. Operaciju sam imao 13. januara 2016. Skinuli su mi lice da bi me operisali. Oporavak je bio spor i izuzetno bolan. Imam traume. Kada sklopim oči, vidim njega! Želim da imam ženu i decu, ali sam sada invalid prvog stepena! - priča Vladimir, kojem je na glavi uočljiv veliki ožiljak.

Drugo osnovno javno tužilaštvo je sa žandarmom sklopilo nagodbu o priznavanju krivice, po kojoj mora da da uplati 80.000 dinara.

- Krivična prijava je podneta protiv pripadnika Žandarmerije zbog krivičnog dela teške telesne povrede, a nakon primene instituta odlaganja krivičnog gonjenja je odbačena s obzirom na to da je isti ispunio obavezu koja mu je naložena - rekli su iz tužilaštva za Kurir.



Šulejić je razočaran i zabrinut.

- On me umalo nije ubio, ostao sam težak invalid i umesto da je na robiji, on je platio 80.000 i uživa na slobodi i radi. Život mi je uništio! - ogorčen je Vladimir:

- Imam učestale epileptične napade. Na svu ovu moju muku, moram da se staram o teško bolesnim roditeljima. Sestra mi je umrla na rukama od infekcije slepog creva. Preživljavamo strašne trenutke.

Žandarmova žena ga tuži

TVRDI DA MUŽ NIJE UDARIO VLADIMIRA



Žandarmova supruga M. S., uprkos tome što je muž priznao krivicu, negira da je on napao Šulejića.

- Moj suprug nije udario Vladimira. Vladimir je meni pretio da će me izbosti nožem. Moj muž se slučajno pojavio u tom trenutku. Tražio je od Vladimira da mi se izvini. Rekli su mi da je taj mladić komplikovana ličnost. Čula sam i da je te povrede glave zadobio u kafani tri meseca pre toga.



Ona je podnela krivičnu prijavu protiv Šulejića, u tužilaštvu nam je rečeno da je u toku postupak dokaznih radnji. Vladimir naglašava da nikada nije pretio nožem nikome.

