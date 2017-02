BORSKI ŠERIF OJADIO DRŽAVU: Spaskovski oštetio Srbiju za 3 milijarde dolara

Osmogodišnja vladavina generalnog direktora RTB „Bor“ Blagoja Spaskovskog koštala je državu Srbiju tri milijarde dolara, ali ni to nije bilo dovoljno da bude smenjen, kaže Branislav Mihajlović, doktor nauka.



Njemu je Spaskovski zbog kritika dao otkaz, ali je onda posle odluke suda o vraćanju na posao brže-bolje povukao svoju odluku.



Mihajlović kaže za Kurir da je računicu napravio na osnovu Programa revitalizacije rudničkih i rekonstrukcije metalurških kapaciteta, koji je usvojio Spaskovski, ali i Vlada Srbije 2011. Program je predviđao proizvodnju od 80.000 tona bakra, rentabilno poslovanje i poštovanje ekoloških standarda.

- Potrošeno je 619 miliona dolara u investicije, a nijedan od ciljeva nije ostvaren, pa je ovaj program najveća promašena investicija u novijoj istoriji Srbije. Pošto su investicije realizovane uz kredite, većina uz garancije države, prognoza je da će država otplaćivati zajmove koji će sa kamatama dostići 600 miliona dolara - upozorava Mihajlović.



KO JE BLAGOJE SPASKOVSKI



- U Rudniku bakra „Bor“ zaposlio se 1972.

- Od 1979. do 1990. bio upravnik pogona Flotacija i tehnički direktor rudnika

- Od 1990. do 2000. direktor Rudnika bakra „Bor“

- Devedesetih istaknuti član SPS

- U privatnu firmu „Orto sistem“ odlazi 2000. i ostaje do 2008.

- Od 2008. generalni direktor RTB

- Na izborima 2010. predvodio listu Ujedinjenih regiona

- U SNS prelazi 2013.