HOROR U NOVOM SADU: Pas devojčici iskidao usta i izbio zube, komšije jurile vlasnika ali im pobegao

- Na moju devetogodišnju ćerkicu skočio je pas japanska akita i uhvatio je za usne. Napravio joj je užasne povrede i izbio zube. Ćerkica je operisana u Dečjoj bolnici i sada se nalazi na kućnom lečenju - priča nam Vido Rađenović.



On kaže da se napad dogodio u nedelju oko 18 časova u Ulici Veselina Masleše, u novosadskom naselju Detelinara.

Foto: Privatna arhiva

Na tom potezu napravljeni su igralište za decu, teretana i ograđeni prostor za pse.- Ćerkica se šetala s drugaricom na igralištu za decu. Vlasnik psa je sedeo i kuckao na mobilnom jednom rukom, a drugom držao za povodac psa bez korpe. Pas je iznenada skočio i uhvatio mi dete za usta. Krv je šiknula, a vlasnik je, kako svedoci pričaju, samo pogledao kuče i rekao mu: „Vidi šta si uradio!“, ne slušajući zapomaganje moje ćerkice - priča ogorčeno Rađenović.

Odmah su dotrčali roditelji koji su bili sa decom, a mladić je ustao i pošao sa psom.

- Ljudi su vikali: „Stani, gde bežiš!“, a on je počeo da trči sa kerom. Pokušali su da ga slikaju, ali s obzirom na to da je trčao, slika je jako loša. Pozvao me je jedan od komšija. Kad sam stigao, doživeo sam šok. Ćerka krvava, plače... Užas! Hitna nas je odvezla u bolnicu, gde su je odmah operisali - priča otac.



Kako kaže, ne može da shvati da vlasnik psa još nije pronađen. U celom Novom Sadu ima veoma mali broj te vrste pasa, s obzirom na to da se zna kakvi su mužjaci te rase. Građani koji su bili tu kažu da je mladić imao oko 20 godina, visine 175-180 cm, mršav. A pas je belo-zlatne boje.



Kamere postoje



U novosadskoj policiji potvrđeno nam je da je slučaj prijavljen:

- Neverovatno je da je ta osoba pobegla. Do sada tako nešto nismo imali. Od momenta kad je to prijavljeno, ne prestajemo da ga tražimo. Postoji evidencija ko ima tu vrstu psa, tako da garantujemo da ćemo vlasnika pronaći.

Nije prvi put

AKITA IZUJEDALA I DETE U PAZOVI



Ovo nije prvi slučaj da ova rasa pasa napadne dete. U oktobru 2013. četvorogodišnjeg Aleksandra u dvorištu porodične kuće u Staroj Pazovi izujedao je njihov pas - akita. Ker je dečaka izujedao više puta po glavi i telu i teško ga povredio, pa je dečak operisan na Dečjoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj.

Zločin u Čačku

MONSTRUMI PSU ODSEKLI NOGE



U Preljinskoj Baluzi kod Čačka monstrumi su odsekli zadnje noge psu Muji.



Kada je pre tri dana Vidosav Đerić krenuo da nahrani svog psa Muju, sačekao ga je jeziv prizor.

- Ne znam koji može biti motiv za ovaj surovi zločin! Ovog psa volim ko rođenog brata. Što mu nisu pucali u glavu da ga ubiju, nego su hteli da se muči ovako? Mnogo mi je žao životinje - kroz suze priča Đerić i dodaje da sumnja na osvetu iz ljubomore.



Zbog teške finansijske situacije, Đerić ne može da pruži adekvatnu pomoć malom Muji, a ukoliko mu neko ne pomogne, psić će provesti poslednje dane u velikim mukama.



J. P.





POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

TO JE HEROJ! Spasao dečaka koji je pao na šine, samo nekoliko momenata PRE DOLASKA METROA



http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva,Slađana Stojanović,Foto: Profimedia