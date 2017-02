ISKORISTITE I DANAŠNJI DAN, VEĆ UVEČE NOVE PADAVINE: Danas oblačno, ali toplo, tokom noći KIŠA

Sredinom dana u centralnim i južnim krajevima sa sunčanim periodima, a po podne na jugozapadu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuju se nove padavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: AP

Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima, po podne na krajnjem severu u skretanju na severoistočni.

NOVI TEMPERATURNI ŠOK: Toplo samo do utorka, a onda opet SNEG I MINUS!

Jutarnja temperatura u većini mesta kretaće se od 3 do 6 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko nule. Najviša dnevna od 8 C na severu i istoku do 15 stepeni na jugu.

Foto: Marina Lopičić

U Beogradu će biti pretežno oblačno i toplo, ujutru povremeno sa slabom kišom, tokom dana suvo, a uveče i tokom noći sa novim padavinama (kišom).

GLAVOBOLJA I NERVOZA NISU SLUČAJNE Lekari upozoravaju: Naglo OTOPLJENJE veoma OPASNO po zdravlje!

Jutarnja temperatura će biti oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih nedelju dana, biće hladnije.

Foto: AP

Prva dva dana oblacno, u utorak mestimicno sa kišom, a u planinskim predelima sa snegom.

Po podne i uveče sneg se očekuje i u nižim predelima, prvo na zapadu zatim i u ostalim krajevima. U sredu postepeni prestanak padavina a u četvrtak i delimično razvedravanje. Zatim do kraja perioda suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti, u većini mesta od 1 do 5 stepeni, a u Timočkoj Krajini oko -2 C. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug,Foto: Zorana Jevtić