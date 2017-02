IZ SATA U SAT SVE HLADNIJE: U Srbiji danas oblačno i kišovito, tokom noći SNEG

Uveče i noću sneg će pasti i u nižim predelima.

Foto: Marina Lopičić

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 6 C, najviša od 4 C na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

ĐENOVSKI CIKLON DONOSI NAGLO ZAHLAĐENJE: Od večeras PROMENA VREMENA! Opasnost od poplava u regionu

U Beogradu će danas biti oblačno sa kišom i hladnije. Uveče i noću sneg. Vetar umeren, severozapadni. Ujutro temperatura 6 C, u toku dana u daljem padu, uveče 2 stepena.

Foto: AP

Prema prognozi vremena za sedam dana, u Srbiji će biti hladno.

U sredu oblacno, ujutro i pre podne još ponegde slab sneg. Od četvrtka umereno oblačno i uglavnom suvo, u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Temperatura malo ispod prosečnih vrednosti, ujutro slab i umeren mraz, danju najviša vrednost od 0 do 5 stepeni.

Autor: Tanjug,Foto: Beta