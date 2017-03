KURIR TV UŽIVO U KUĆI DOBITNICE STANA U BEOGRADU: Evo šta je Zorica rekla kad je čula srećnu vest!

"Ne verujem još da je to tačno. Vadila sam veš iz mašine kad me je muž zvao i rekao da smo dobili stan. Ja mu nisam verovala. Došle su nam komišije, ljube me i srećni su kao da su i oni dobili stan, kaže za Kurir Zorica (65) koja je još bila u šoku.

Ona kaže da je pomislila da bi bilo lepo kada bi joj Nataša Kovačević izvukla stan.

"Pomislila sam kad bi ova lepa devojka nas izvukla. Muž je poslao oko 50 koverata na moje ime, ali se nisam nadala da će nas sirotinju to da zapadne, samo bogate. Muž Dragoljub kuva kafu i rakiju da počasti goste. Drago mi je zbog dece, imam sina Aleksandra koji živi sa nama i ćerku Anu koja studira u Novom Pazaru", kaže sretna dobitnica za Kurir.

U današnjem, drugom izvlačenju nagradne igre "Uzmi račun i pobedi“ 12 srećnika dobiće ključeve automobila „fijat 500L“, a među vrednim nagradama su i putovanja u Njujork, Pariz i Grčku. Ukupno je dodeljeno 178 nagrada.

(S.Tomčić)

