LEDENO: Čeka nas veoma hladna i oštra zima sa više snega i kiše

SIVAC - Zima u godini koja je pred nama biće hladnija u odnosu na nekoliko prethodnih. U januaru će biti više snega, a posebno više padavina očekuje nas krajem prvog meseca u godini. Snežnih padavina biće i u februaru, ali manjeg intenziteta, a prvo otopljenje možemo da očekujemo tek 22. marta, kada bi temperatura mogle da bude i do plus 19 stepeni.



Ovakvu vremensku prognozu za prvih nekoliko meseci najavljuje Radivoje Komazec, poljoprivredni tehničar iz Sivca, poznatiji kao „sivački Koljčicki“, koji se više od deceniju, jedini u Srbiji, bavi dugoročnom prognozom po uzoru na čuvenog ruskog prognostičara Borisa Koljčickog.

- Ove godine imaćemo nešto hladniju zimu, jer je došlo do promene smera kretanja Golfske struje - objašnjava Komazec.



On dodaje da će ove godine najniža temperatura biti oko minus 10 C i nju možemo da očekujemo tokom prvog meseca 2017.



Januar hladan sa učestalim padavinama



- Januar će biti nešto hladniji nego prethodnih nekoliko godina. Veći deo meseca biće sa jutarnjim mrazevima, a u nekoliko talasa i blizu minus 10 C. Što se tiče padavina, biće vrlo promenljiv, sa smenom kiše, susnežice, pa i pravog snega, koji će formirati pokrivač u drugoj polovini meseca. Dnevne temperature će oscilirati i biće u nekom proseku do plus 8 C - objasnio je Komazec.



On dodaje da će malo toplije biti sredinom januara, kada će i jutarnja temperatura biti u plusu, odnosno da će se kretati od plus 1 do plus 5 C.

- Nakon toga očekuje nas ponovo jače zahlađenje, ali i snežne padavine, koje će u januaru ove godine biti učestalije nego što je to bilo prethodne - kaže sagovornik Kurira.



Komazec objašnjava da nas mraz iz januara neće napustiti ni u sledećem mesecu, kada će jutarnja temperatura biti nekoliko stepenu u minusu.



Februar sa jutarnjim mrazevima



- Prvih nedelju dana u februaru biće jutarnjih mrazeva, temperatura će se kretati od minus 4 C do nekoliko stepeni u plusu. Moguća je prolazna susnežica sa slabim snegom. Od sredine druge nedelje u februaru očekuje nas nešto toplije vreme bez jutarnjih mrazeva. Jutarnja temperatura će se kretati oko 0 do plus 2 C, dok će dnevne temperature ići i do plus 10 C - rekao je Komazec i dodao da nas već u drugoj polovini februara ponovo očekuje zahlađenje.



- Druga polovina meseca biće promenljiva s kišom, susnežicom, biće vetra sa jutarnjim mrazevima - objasnio je poljoprivredni tehničar iz Sivca.



Mart u drugoj polovini topliji



Poznati srpski prognostičar navodi da će i početak marta biti hladan i praćen jutarnjim mrazevima.

- Mart počinje s jutarnjim mrazevima i temperaturom koja će se kretati od oko minus 3 C ujutro, dok će dnevne ići do plus 8 C, a moguće je da će biti malo više vetra nego ranijih godina. Od 8. marta možemo da očekujemo blago otopljenje i temperature koje će biti oko plus 12 C, dok će temperatura u drugoj polovini meseca porasti i do plus 19 C - kazao je Komazec.



Prema njegovim rečima, kiša će u martu padati 3,7,15, 22. i 28. marta.



April topao, ali košava česta



Radivoje Komazec navodi da će u aprilu biti manje padavina nego što je uobičajeno za taj mesec.

- U aprilu će često duvati košava, dok će temperature biti u proseku za to doba godine. Krajem meseca temperatura će ići iznad 24 C. Zanimljivo je da će biti daleko manje padavina nego obično - objasnio je Komazec.



Jelena Rafailović

Princip rada

OD KATOLIČKOG DO PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA



Komazec objašnjava da prognozu određuje prateći temperature i vlažnost vazduha od katoličkog do pravoslavnog Božića, to jest od 25. decembra do 6. januara.- Svaki dan predstavlja jedan mesec, a svakih 48 minuta jedan dan. U tom periodu neprestano merim temperaturu i vlažnost vazduha, pa ih poredim sa šemom koju sam napravio. Na osnovu tih statističkih podataka određujem prognozu - objasnio je Komazec i dodao da se za prognozu najviše interesuju ljudi iz njegovog okruženja, a ponajviše poljoprivrednici i stočari.

http://chats.viber.com/kurir