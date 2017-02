NE OČAJAVAJTE, POPUSTIĆE ZIMA: Danas hladno i vetrovito, TOPLIJE OD NEDELJE, u četvrtak 14 stepeni!

BEOGRAD - Subota u Srbiji biće malo do umereno oblačna i hladna, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Istočni i jugoistočni vetar će u Srbiji danas biti slab do umeren, ali će u košavskom području biti povremeno jak.

Jutarnja temperatura od minus šest stepeni do nule, a najviša dnevna od dva do šest stepeni, a na istoku Srbije oko minus dva. I u Beogradu će danas biti hladno i vetrovito vreme, većinom sunčano. Jugoistočni vetar će biti umeren do jak. Jutarnja temperatura oko minus tri, a najviša dnevna oko dva stepena.

Međutim, meteorolozi od početka naredne sedmice najavljuju suvo i toplije vreme, padavine tek u petak, a u četvrtak i temperaturu od 14 stepeni!

