TUKAO GEJEVE S HULIGANIMA: Danas se bori za LGBT prava

Filip Roksandić (24) dugo nije mogao da prihvati da je gej, pa je 2010. godine kao huligan bio među onima koji su razbijali Paradu ponosa, što je upamćeno kao dosad najkrvaviji napad i najbrutalnije prebijanje LGBT osoba u Srbiji.



Međutim, Filip je danas deklarisani gej i promoter kampanje „Biće bolje“, koja serijom video-spotova treba da podrži mlade LGBT osobe da prihvate sebe. On objašnjava da je dugo istraživao sebe, te je, plašeći se da sebi prizna da je homoseksualac, u jednom trenutku prešao na stranu navijačkih grupa, odnosno huligana koji su žestoko protiv gejeva i Parade ponosa.

- Godine 2010, kad se održao jedan od sigurno najkrvavijih prajdova, bio sam na drugoj strani, strani onih koji se protive tome... Nisam mogao da prihvatim sebe i bežao sam od svega toga. Onda sam shvatio da će mi biti sve teže ukoliko više bežim, shvatio sam da treba da stanem, da se suočim i prihvatim sebe - priča Filip, ističući da otkako je prihvatio sebe kao geja, ima više samopouzdanja i oseća se kao da se oslobodio velikog tereta.



Na period kad se s navijačima borio protiv gejeva gleda kao na vreme sopstvene nezrelosti. Priznaje da neki njegovi potezi u prošlosti nisu bili ispravni, zbog čega danas sve sagledava iz više uglova pre nego što deluje.



Mladima poručuje da budu ono što jesu i da prihvate sebe i razlike, a jasnu poruku ima i za navijače.

- U današnje vreme svaka ljubav nailazi na osudu u društvu, prvenstveno zbog toga što je nekome to neprihvatljivo. Svako treba da se bori za ono što voli, bila to ljubav prema klubu ili prema partneru - navodi Roksandić za Kurir.



Kampanju „Biće bolje“ realizuje Inicijativa za demokratsku tranziciju i Loud & Queer, uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije. Pored ostalih, u kampanju je uključena i Helena Vuković, poznata kao prva transrodna majorka u Vojsci Srbije.

Kako žive LGBT osobe

TREĆINA POKUŠA SAMOUBISTVO



Zbog nasilja, diskriminacije i odbacivanja od roditelja i okoline mlade LGBT osobe su značajno više sklone depresiji, a čak 30 odsto ima tendenciju da pokuša samoubistvo, naspram šest odsto njihovih vršnjaka iz heteroseksualne populacije. Mnoge mlade LGBT osobe tinejdžersko doba provedu u strahu, depresiji, osećaju isključenost i teskobe, navode iz tima kampanje „Biće bolje“.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Privatna arhiva