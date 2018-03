Ove knjige su napisali najbogatiji ljudi današnjice – ukradite njihove ideje

Bilo da ste veliki obožavalac knjiga i redovno čitate ili uopšte ne volite književnost, knjige koje ćemo vam preporučiti morate da pročitate. Posle njih možda nećete obogatiti svoj rečnik, ali smo sigurni u jedno. Nakon što ih proučite, pogled na svet će vam se promeniti.

„Poslovanje brzinom misli” Bila Gejtsa

S neto zaradom od čak 75 milijardi, Forbs je pronalazača Majkrosofta označio kao najbogatijeg čoveka na svetu, piše sajt Biznis insajder.

U svojoj knjizi „Poslovanje brzinom misli”, Gejts je podelio sa svetom to koje korake je morao da napravi da bi došao do mesta na kom se sada nalazi, s posebnim akcentom na važnosti tehnologije u njegovom životu (prema njegovim rečima, biznis i tehnologija su neodvojivi).

Iako je ova knjiga izašla sada već davne 1999. godine, ona i dalje ne prestaje da izaziva suprotstavljene komentare u javnosti, a mnogi je koriste i kao priručnik za dostizanje uspeha i novčane zarade do kakve je došao Gejts.

„Kako da pobedite u svetu sporta” Marka Kjubana

Vlasnik nacionalnog košarkaškog kluba „Dalas maverik“, koji je investirao u jednu od najgledanijih serija u Americi „Shark Tank”, Mark Kjuban je u svojoj knjizi podelio najveće tajne zbog kojih je postao uspešan u preduzetništvu, a koje je pre toga delio samo s čitaocima na svom blogu (još jedan primer toga kako digitalna komunikacija može da pospeši vaš posao).

On je celom svetu servirao svoju priču na tacni i otkrio kako je došao do uspeha. Od spavanja na kauču kod prijatelja u dvadesetim godinama, do stvaranja sopstvene kompanije i do toga kako je postao multimilijarder. Sve to izgleda jednostavno u knjizi „Kako da pobedite u svetu sporta”.

Međutim, ono što je javnost najviše iznenadilo jeste činjenica da Kjuban, kako je sam otkrio, nije znao da koristi ni računar, ali ga to nije sprečilo da pretekne konkurenciju, jer je neprestano učio o softverima koje je prodavala njegova kompanija i pokazao da se znanjem može pobediti sve.

„Misli kao šampion” Donalda Trampa

Kolekcija eseja koju je napisao novi predsednik Amerike i jedan od najuspešnijih mogula na svetu govori o njegovom ličnom i profesionalnom uspehu. Pored redova u kojima je Tramp pisao potpuno iskreno o svojim poslovnim iskustvima, knjiga „Misli kao šampion” sadrži i anegdote u kojima on preispituje učenje iz sopstvenih grešaka, suočavanje sa strahovima i još mnogo toga.

Trampovo bogatstvo se procenjuje na oko četiri milijarde američkih dolara, piše Forbs, ali da do ove zarade nije došao tako lako pokazuje život kakav je sadašnji predsednik Amerike imao. Ni problemi s vladanjem u srednjoj školi, ni nemogućnost da ratuje u Vijetnamu nisu ga demoralisali, već su ga samo još više podstakli da uplovi u svet biznisa.



Danas mnogi Trampa naivaju prvim čovekom sveta, zato ne propustite da pročitate šta je Tramp imao da kaže javnosti pre nego što se našao u Beloj kući i usvojite one ideje koje vam se čine prikladnim i izvodljivim.

