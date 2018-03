Uskoro zatvaranje prijava: Webiz već sada nadmašio prošlogodišnju konferenciju!

Ostalo je još malo vremena do šeste Webiz konferencije u Zrenjaninu koja se održava od 23. do 25. marta u hotelu Vojvodina. U Webiz timu kažu da je odziv učesnika izuzetan i da će ove godine biti prinuđeni da prijave zatvore nešto ranije. Predavači iz zemlje i inostranstva, zanimljive teme i predavanja, radionice i paneli, ali i potpuno novi formati, dovoljan su razlog da Zrenjanin od 23. do 25. marta.

Zbog sve većeg broja posetilaca Webiz će od ove godine imati još jednu, dodatnu salu za predavanja!

Glavna sala rezervisana je za keynote predavače, priče o digitalnoj revoluciji, robotima, zanimanjima budućnosti i dekodiranju kodera, debate na teme koje najviše zanimanju mlade na početku karijera i za uspešne preduzetničke priče. U novoj sali realizovaće se Kreativno dobro jutro, WordPressMeetUp i ceo blok predavanja posvećen trenutno gorućoj temi - kriptovalutama. Još jedna novina na Webizu je i Chill zona, smeštena u dvorištu hotela, gde će DJ puštati muziku i gde će se točiti popularno zanatsko pivo - kaže direktor Webiza, Vladimir Kovač.

Samo neki od predavača koji će se predstaviti na Webizu su: Shawn Murphy, Nebojša Matić, dr Kosta Jovanović (rukovodilac Laboratorije za robotiku, ETF), Nemanja Čedomirović (Inicijativa Digitalna Srbija), Doc. dr Mihailo Jovanović (direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu u Vladi Republike Srbije), Milan Novaković, Valerija Spasojević (robotičar), Slavko Fodor (softverski inženjer), Tijana Momirov (softverski inženjer)... Za više informacija o programu i predavačima, posetite sajt konferencije

Iako su kvalitetna predavanja naš prioritet, svesni smo da ljudi na konferenicjama vole i da se upoznaju, druže i opuste. Zbog toga networking na Webizu ove godine ne prestaje - preko dana se družimo u Chill zoni a uveče u jednom zrenjaninskom klubu.

