Četiri bizarna pitanja na razgovoru za posao i kako da odgovorite na njih

Svako ima tremu pred razgovor za posao. Dovoljno je stresno to što treba da se pokažete u najboljem svetlu i opravdate sva očekivanja poslodavca, a onda se desi i da vam on postavi neko od bizarnih pitanja, koja vas potpuno zbune.

Kako biste bili spremni i za ovakve situacije, predstavljamo vam četiri najbizarnija pitanja za koja smo čuli da poslodavci imaju običaj da postave, kao i odgovore koje oni očekuju ili koji bi ih impresionirali.



1. Kada biste bili sićušni i zarobljeni u blenderu, kako biste pobegli?



Ovo je pitanje koje iziskuje da pokažete kako se snalazite u nepoznatim i neočekivanim situacijama. Ova zamišljena situacija je potpuno nerealna kako ne biste mogli da je povežete s bilo kojim iskustvom koje ste ranije imali. To vam zapravo ide u korist, jer se za odgovor na ov pitanje ne očekuje nikakvo iskustvo, već samo vaša spremnost da izađete iz svakog „blendera” u kom se nađete.



U odgovoru dajte nekoliko različitih rešenja i napomenite koji su rizici pri svakom od potencijalnih rešenja. Budite kreativni, dovitljivi i iskoristite priliku da pokažete svoje kvalitete.



2. Da li biste obukli kostim zeca i u njemu delili promotivni materijal?



Ovakvo pitanje bi mogao da vam postavi poslodavac ukoliko konkurišete za neki od poslova koji se tiču promocije kompanije. Ono što se iza njega krije jeste zapravo pokušaj da poslodavac dokuči jeste li spremni da date sve od sebe kako biste doprineli poslovanju.



Na ovo pitanje treba da odgovorite iskreno. Da li biste uradili baš sve da biste dobili i zadržali posao?



3. Kada biste vi bili koktel, koji bi to koktel bio?



Pitanje ovog tipa poslodavci postavljaju kako bi prikrili interesovanje za vaše lične osobine. Ljudima je veoma teško da definišu koje mane i vrline imaju, ali ako ih zamolite da kažu, na primer, koji bi koktel voleli da budu, saznaćete mnogo o njima.



Da biste dali dobar odgovor, razmislite o tome šta želite da kažete o sebi i na koji način težite da se predstavite. Izaberite jedan koktel, ali se ipak nemojte hvaliti svojim poznavanjem alkoholnih pića.



4. Ko je najmlađi predsednik na svetu i iz koje je zemlje?



Ovo je trik-pitanje koje vas navodi da pomislite da poslodavac ispituje vašu opštu informisanost. Iako možda znate da je to Kim Džong Un, predsednik Severne Koreje, cilj poslodavca nije bio da proveri vaše znanje, već vašu reakciju.



Ukoliko ne znate odgovor, predložite načine na koje ćete ga otkriti, ili ako je moguće, odmah pretražite Vikipediju. Na taj način ćete pokazati spremnost da reagujete i pronađete sve informacije koje su vam potrebne na budućem poslu.



Iako vam se čini kao da su ova pitanja previše čudna, važno je da se i za njih pripremite. Nikada niste dovoljno spremni za razgovor koji vam mnogo znači.



Zbog toga se potrudite da sve uradite kako treba: izgradite svoj CV, steknite veštine i vredne sertifikate koji o njima govore i bićete sigurni da nijedno trik-pitanje neće stati na put vašoj uspešnoj karijeri.

