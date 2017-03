Postanite uspešan freelancer uz ovih 5 saveta!

Čak 90% ljudi se odluči za freelance zbog okolnosti, kaže Sumeet Goel, osnivač konsultantske firme HighPoint Associates, koja zastupa mnoge velike kompanije, a kao najčešći razlozi opredeljenja za ovakav način rada navode se gubljenje posla, želja za promenom, većim izvorom prihoda i većom fleksibilnošću.



Ako ste bar jednom pomislili: ”Zašto ja ne bih postao sam svoj gazda i radio od kuće”, definitivno bi trebalo da razmislite o freelance karijeri. Ovo su saveti za vas.



Prema podacima Upworka, jednog od najvećih sajtova za online umrežavanje freelancera, potražnja za visokokvalitetnim programerima i dizajnerima je u konstantnom porastu. Ali, to ne znači da se samo oni mogu baviti ovim poslom. Među najperspektivnijim freelancerima nalaze se još i pisci, novinari, copywriteri, marketing stručnjaci, prevodioci, konsultanti, virtuelni asistenti...Ako želite da započnete posao od kuće, najbolje je da do maksimuma usavršite svoje postojeće veštine. I to možete uraditi ”na daljinu”, učeći putem interneta. Znanje i umeće su ipak najvažniji za bavljenje bilo kojim poslom, pa i freelanceom.Doslovno svakog. Prijatelje, prijatelje prijatelja, porodicu, kolege, bivše kolege, komšije, poznanike sa kojima rado proćaskate dok stojite u redu u prodavnici… Zašto? Kontakti su vaše najjače oružje.Ali javite im to na vreme. Da li je to 30 dana ili 6 meseci ranije, izbor je na vama, samo odvojte dovoljno vremena da se posvetite svima. Što više preporuka, saveta i podrške dobijete od ljudi oko sebe, lakše ćete se odvažiti na konačni korak, a vaši kontakti će biti dodatno učvršćeni.Jon Norris, ekspert u ovoj branši, podseća sve buduće freelancere da su izgradnja mreže (kontakata) i pronalazak posla dve strane istog novčića.

Kao freelancer, vi ste sami svoj brend. Jednostavno je – ako ljudi ne vole vas, neće voleti ni ono što im "prodajete".Najbolji način da se pokažete u što boljem svetlu je da uložite ogroman trud u prezentovanje samog sebe. Napravite profil na LinkedInu, gde ćete podeliti svoju biografiju (obrazovanje koje imate, ono čime ste se bavili, veštine kojima se ponosite). Isto to uradite i na ostalim društvenim mrežama – Facebooku, Twitteru, Meetupu, Instagramu... U nevolji su oni koji misle da im društvene mreže ne mogu pomoći, jer su one najčešće presudne. Za jedan dan se možete upoznati sa 15 ljudi, a online putem možete sresti i njih 100.Vaš cilj je da budete najbolji u svom poslu, a kao freelancer, u svetu gde je komunikacija digitalizovana, vi morate biti njen sastavni deo.