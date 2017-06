DŽORŽ FRIDMAN: Zemlje Balkana da razmisle o Balkanskoj federaciji, najbolje je bilo u Jugoslaviji

Zemlje Balkana imaju zajednički interes i trebalo bi dobro da procene gde idu, i da razmisle o "balkanskoj federaciji", rekao je u Beogradu američki geopolitički analitičar DŽordž Fridman, uz ocenu da je potreban snažan Balkan, kao partner Sjedinjenih Američkih Država naspram Rusije i Turske.

Najveća opasnost za ovaj region je sam region, ocenio je Fridman u diskusiji "Vetrovi promena" u hotelu Kraun plaza u organizaciji Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), gde mu je domaćin bio predsednik CIRSD Vuk Jeremić.

Fridman je odgovarajući na pitanja naglasio da terorizam jeste problem, ali nije egzistencijalni problem za Balkan.

"Ako ste sami za sebe najveća pretnja, sami ste i rešenje", rekao je on.

Američki geopolitički ekspert i osnivač kompanije "Stratfor" na pitanje o Kosovu, rekao je da je hteo da izbegne odgovor da ne bi bio brutalan, u smislu "baš me briga šta će biti s Kosovom".

"OK briga me, ali zanima me šta će biti s Balkanom, želim da imate stabilan region, stabilan Balkan, naspram Rusije i Turske, kao partner SAD. Ne zanima me šta vas deli, već šta vas čini jačim", izjavio je Fridman.

On je podsetio da od raspada Jugoslavije tri decenije nije bilo srećnih vremena za Balkan, a da bi integracija u EU otvorila mnoga pitanja koja ne treba potceniti.

"Treba dobro da procenite gde idete, situacija je složena", ukazao je.

"Nije vaš spas u EU, već shvatanje da je najbolji deo vaše istorije bilo vreme Jugoslavije, bez obzira na represivni komunistički režim", rekao je i predložio opciju Blakanske federacije.

Kako je rekao, balkanske zemlje ne moraju da se postroje iza zemalja Evrope, već imaju svoj izbor - zajednički interes.

"Ako Evropljani nemaju dovoljno svojih problema - nek integrišu Balkan, takođe i ako vi ovde nemate dovoljno problema, integrišete se u EU", rekao je Fridman i upitao "šta će, zaboga Crna Gora u NATO"?

Govoreći o obnavljanju ideje Velike Albanije, on je rekao da na Albaniju treba gledati u odnosu na Tursku, jer je ona velika sila, bez koje se ne može i sa velikim uticajem na Balkan.

Fridman je, takođe, ukazao na izuzetan intelektualni potencijal zemalja Balkana, pominjući Srbiju, Hrvatsku Sloveniju.

"Nema mesta na svetu gde se može kupiti tako dobra ekspertiza, tako jeftino. Ništa ne može da zameni to iskoritite to, omogućite pametnim glavama da rade", poručio je.

foto: Profimedia

"Imate rešenje, jedino što vam stoji na putu - ste vi sami", zaključio je Fridman.

On je govorio i o globalnim tokovima, ističući da SAD jesu super slia, ali da ne može sama i da bi svet trebalo da shvati da mora da deluje kolektivno zajedničkom interesu.

On je dodao i da Rusija ništa nije postigla u Siriji, već se umešala u taj konflikt da bi se pokazala kao velika sila, i da sad ne zna kako da se izvuče iz njega.

(Kurir.rs/Fonet)