POTPUNI HAOS U SPS: Dačić premijer ili PUCA KOALICIJA SA SNS!

Zbog sve veće neizvesnosti u vezi sa novim premijerom, atmosfera u SPS je došla skoro do usijanja. Izvori Kurira iz ove stranke otkrivaju da će nezadovoljstvo i bes preplaviti socijaliste ukoliko njihovom lideru Ivici Dačiću izmakne fotelja premijera.

- Ispašćemo pravi glupaci zato što smo najpre odustali od svoje stranačke prakse i prvi put u istoriji odustali od kandidovanja svog lidera na predsedničkim izborima, a onda i ubeđivali birače da je to dobro za SPS i Srbiju. Mislite da je bilo lako ubediti naše birače da zaokruže Vučića? Naravno da nije. Pa kako sad da im objasnimo da nismo dovoljno učinili da imamo premijera - objašnjava jedan od kivnih socijalista.



Fotelje za „krug dvojke“



Nekoliko naših izvora nam je potvrdilo da se ovakvo raspoloženje raširilo i „po dubini“.

- Ako Dačića zaobiđu ovaj put i ne stave ga za premijera, SPS nema više razloga da pomaže naprednjacima. Ako nam izmakne ova šansa, možemo samo da izgubimo još birača, a onda i stranku - kaže naš sagovornik.



Član Predsedništva SPS Novica Tončev priznaje da o trenutnoj atmosferi u SPS ne sme da priča.

- Ako kažem kakva je trenutno atmosfera u SPS, odmah će me poslati na disciplinsku komisiju, a predstoje nam velike vrućine u julu i avgustu, pa ne mogu da dolazim u Beograd zbog te teme. Ne treba praviti veliku famu oko toga, jer i da Dačić bude premijer, to nema efekata na obično članstvo i lokalne odbore SPS. Fotelje deli društvo iz „kruga dvojke“, to je sve već viđeno više puta - izjavio je Tončev za Kurir.



Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže za naš list da je moguće da u SPS očekuju mesto premijera i da je to skopčano sa strahom od toga da se stranka ne utopi u politiku SNS.



Lepak vlasti



- Vidljivo je da među socijalistima postoje različiti pogledi na koaliciju sa SNS, a tek će postojati, pošto se bliže beogradski izbori i nagoveštaji da se razmišlja da SPS i SNS nastupe kao široka koalicija. Benefiti i lepak vlasti pomagali su do sada Dačiću da kontroliše te procese, ali strah od utapanja u SNS postaje uvek sve veći ako stranka nastavi da preskače izbore - smatra Klačar.



Iako je rezon socijalista da im zbog podrške na predsedničkim izborima pripada mesto premijera, Klačar napominje da je Vučićev ubedljiv rezultat ipak generisao SNS.



Kraj neizvesnosti

VUČIĆ: OVE NEDELJE IZLAZIM S IMENOM



Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će tokom ove nedelje predložiti mandatara sa sastav nove vlade.

- Biće dobar premijer, siguran sam, a i ministri će biti dobri - rekao je Vučić.



Na pitanje novinara da li je isključio mogućnost da Srbija prvi put dobije premijerku, predsednik je rekao da o tome ne razmišlja i da ne govori u rodnim kategorijama, već o instituciji.

- Dakle, dobro, biće premijer ili premijerka - precizirao je Vučić.

