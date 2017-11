ZASTRAŠUJUĆE Šešelj za Kurir: Ja sam tempirana bomba, razneću Skupštinu

Lider SRS Vojislav Šešelj nema nameru da se zbog žestokih uvreda izvini poslanici LDP Nataši Mićić, za koju je na sednici Skupštine rekao da je „stolovača“. Zbog tih neprimerenih reči Šešelja predsedavajući nije kaznio, a za Kurir kaže da je to zato što niko ne sme da mu pisne!

- Pa skočio bih odmah na predsedavajućeg, ne bi se spasao. Ja sam, bre, tempirana bomba, mogao bih da ih dignem u vazduh - rekao je najpre Šešelj za Kurir. Na našu konstataciju da je potpuno neprimereno da se tako obraća jednoj dami, Šešelj je nastavio u svom stilu:

- Kakva dama? Pa celo Užice je tako zove! Nema tu dame. Ona je prvo nas kritikovala.



Zbog ovih izjava juče je reagovao saopštenjem i Nenad Čanak i njegov LSV, koji su poručili da je takvo Šešeljevo ponašanje posledica izostanka lustracije u Srbiji.

- Vojislav Šešelj zbog svega što je učinio morao bi biti lustriran. Politika koju on zagovara mora biti osuđena, a ne dopuštana kao legitimna. Tolerisanjem ovakvih istupa Skupština postaje sigurna kuća za politiku uvreda, mržnje i netolerancije - naveo je LSV u saopštenju.

Dodali su da se već 27 godina bore protiv ideja koje zagovara Šešelj i naveli da je njegov „minuli rad dobro poznat još od Vukovara, Sarajeva, Hrtkovaca, Zemuna i studentskih demonstracija“.



Šešelj nije ostao dužan ni Nenadu Čanku.

- To nije posledica izostanka lustracije, već je poledica toga što nisu uspeli da me streljaju 5. oktobra. A bili su to planirali, ta dosmanlijska go*na! I Čanak je jedno go*no koje treba da završi u septičkoj jami! Daću ja njima lustraciju - zapretio je Šešelj.



