SOCIOLOG JOVO BAKIĆ: Dobro je što vanrednih izbora neće biti, loše što ta odluka može da se promeni

BEOGRAD - Sociolog Jovo Bakić ocenio je danas da je dobro da vanrednih parlamentarnih izbora neće biti, ali da je "veoma rdjavo" to što se ostavlja mogućnost da se na te izbore ide naredne godine, ako predsednik Srbije Aleksandar Vučić oceni to kao odgovarajuće.

"To je bar što se mene tiče iznenadjenje i to iznenadjenje koje bi bilo prijatno da nije moguće da se ta odluka i promeni. Iz onoga što je Aleksandar Vučić rekao, on i dalje drži mogućnost promene odluke ako to njemu dune u glavu", rekao je Bakić za agenciju Beta komentarišući odluku Glavnog odbora Srpske napredne stranke da ta stranka ne želi da vanredni parlamentarni izbori budu raspisani istovremeno sa izborima za Skupštinu Beograda.

On je rekao da je dobro što izbora neće biti jer se oni u Srbiji održavaju

stalno, "kad im vreme nije umesto da se sačeka da vlada završi ceo mandat".

"Kada živite u autoritarnom sistemu sve zavisi od volje jednoga vodje. Može se samo pretpostaviti da je on dobio negativne signale iz inostranstva, tu pre svega mislim iz Evropske unije i Nemačke, da bi izbori zaista doveli u pitanje i ono malo kredibiliteta koje ima u tim zemljama", rekao je Bakić.

(Kurir.rs/Beta)

