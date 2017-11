(KURIR TV) MARTINOVIĆ NAKON INCIDENTA SA BOŠKOM OBRADOVIĆEM: I ja sam svašta radio, pa se kajem, ali ovo...

Šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović izjavio je da je na sednici Odbora za administrativna pitanja dobio udarac mišem u nos.

foto: Printscreen

“Poslanik sam od 2007, znači 10 godina sam u parlamentu i svašta sam video, a i sam sam radio neke stvari zbog kojih se danas kajem, ali ovo u parlamentu nije zabeleženo”, rekao je Martinović.

Prema njegovim rečima, ovo je prvi put da neki poslanik fizički nasrne na drugog poslanika.

(KURIR TV) CIRKUS I UMALO TUČA NA SKUPŠTINSKOM ODBORU: Obradović vs Martinović! Gađali se mišem od laptopa?! (CEO SNIMAK)



“Toliko ličnje mržnje prema Aleksandru Vučiću, prema Maji Gojković, meni… Mislim da normalan čovek koji ima zdrav razum to ne može da razume”, rekao je Martinović.



Kako kaže, lider Dveri Boško Obradović je na sednici dobio reč, ali ga je potom prekinuo u sedmom minutu zato što je prčao o “Vučiću, Vučićevom bratu, da su svi lopovi, pa je vređao Maju Gojković i izneo transparent ‘Majo – pokrala si Novi Sad’.



“Izrekao sam mu meru oduzimanja reči, on je ustao, prišao mi, počeo da vređa i mlati rukama. Potom je pokušao da iščupa mikforon, a kada sam ja vratio mikrofon da bih nastavio sednicu on je uzeo miš i gađao me u nos”, kaže Martinović.

foto: Printscreen





Martinović je za Prvu rekao i da drugu reč sem “fašizam” ne može da nađe: “Ovo su radili hitlerovci, crnokošuljaši, ljotićevci… Mislio sam da je to daleko iza nas”.



“Video sam oči Boška Obradovića, to su oči čoveka koji mrzi, ne političkog protivnika. Oči čoveka koji želi da vam naudi. Mislim da je tom čoveku potrebna pomoć. Hrišćanski ga pozivam da potraži pomoć na nadležnom mestu”, naveo je Martinović.

