EKSKLUZIVNO! GDE POČINJE SRBIJA, A PRESTAJE BOSNA? Ekipa Kurira obišla sva sporna mesta na granici

Tročlano Predsedništvo BiH boraviće sutra u Beogradu na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ova poseta, prema oceni stručne javnosti, dobra je prilika da Srbija i BiH „relaksiraju“ svoje odnose, naročito nakon što su zapaljiva retorika i presude za ratne zločine u Haškom tribunalu podigle tenzije u regionu.



Očekuje se da će se među važnijim temama naći i pitanje razgraničenja dve države, za koje su nedavno predsednici Srbije i RS Vučić i Dodik rekli da bi trebalo da se reši do kraja godine.



Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da je ovo drugi put kako članovi Predsedništva BiH prihvataju poziv kojem je prethodila „krizna situacija“.

- Ova poseta dolazi nakon izjava Bakira Izetbegovića i haških presuda koje su u dobroj meri uzdrmale odnose između Beograda i Sarajeva, ali i unutar celog regiona - kaže Popov.

Problem

HEKTARI VREDNI MILIJARDU I PO EVRA



HE „Zvornik“ (puštena u rad 1955) i HE „Perućac“ (1966) proizvode struje gotovo kao polovina „Đerdapa“, i sve proizvedeno do sada je trošila Srbija. Pošto granica između Srbije i BiH ide sredinom Drine, odjednom se po polovina obe elektrane našla u drugoj državi!



Da bi ih zadržala na svojoj teritoriji, Srbija traži 17 hektara zemlje na kraju brane HE Zvornik i 105 hektara oko HE Perućac, ali Sarajevo smatra da vrednost te zemlje ničim ne može da se nadoknadi, jer ih „sprečava da koriste hidropotencijale Drine“!



Stav zvaničnog Sarajeva jeste da im pripada 49,8 odsto struje proizvedene u HE Zvornik i 67 odsto struje iz HE Bajina Bašta - od početka njihovog rada do danas! Preračunali su to i u pare: po njima, neto dug je 1,56 milijardi evra!