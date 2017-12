Čeda Jovanović (LDP): Izlazimo na izbore u 5 opština 24. decembra

BEOGRAD - Predsednik LDP Čedomir Jovanović rekao je danas da će ta stranka izaći na lokalne izbore u pet opština u Srbiji, koje su Janković i Jeremić objavili da bojkotuju, kao i da od ta dva predstavnika opozicije očekuje da pozovu građane da glasaju za stranke LDP i DS "koje nisu odustale".

"Ne bih ulazio u motive Jankovića i Jeremića da se dan pred predaju potpisa donosi odluka o bojkotu. Uslovi izbora su isti godinama unazad, čak mi se čini da je sad manje tenzija", rekao je Jovanović.

Kako kaže, od Jankovića i Jeremića očekuje da pozovu građane da podrže LDP ili DS, "jer nisu odustali".

"Mislim da je to dug prema građanskim snagama u zemlji, mi smo na ovakve uslove navikli, ako su se već povukli neka kažu građanima da glasaju za nas", navodi Jovanović.

Kada su u pitanju gradski izbori, Jovanović kaže da je loše za opoziciju što se pred gradske izbore bavi optužbama, te da nije rešenje u klevetama, već u nuđenju rešenja.

"Sad važi da nije važno koliko si nesposoban, samo reci da mrziš Vučića i to je dovoljno, to je matrica, ali to nije rešenje. Osim LDP ne postoji nijedna stranka koja nije sarađivala sa vlašću, a ono što se desilo u PSG treba da bude otrežnjenje za društvo i za tako nešto oni na izborima treba da budu kažnjeni", rekao je Jovanović.

