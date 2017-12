RASTE NAM UGLED: Srbija ima sve više prijatelja na putu ka EU!

Srbija je, izgleda, konačno uspela da ubedi globalne igrače da njena izbalansirana spoljna politika ne pravi od nje prevaranta koji sedi na dve stolice, već pouzdanog i predvidivog partnera. Poslednje poruke iz SAD, Rusije, EU, NATO i susedstva ohrabruju i potvrđuju da počinje da se isplati siguran evropski kurs Srbije sa odličnim odnosima s Moskvom.

Federika Mogerini Brnabićki EKSTREMNO DOBAR NAPREDAK

Šefica diplomatije EU Federika Mogerini je tokom nedavne posete premijerke Ane Brnabić Briselu izjavila da Srbija ostvaruje „ekstremno dobar“ napredak na putu ka EU: - To je naš zajednički strateški cilj i interes. Ja sam oduvek verovala da će budućnost EU biti sa više od 27 država članica - poručila je nedavno Mogerinijeva premijerki Srbije.



Za šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića ključna reč je predvidivost.

- Srbija je posvećena politici koja pre svega vodi računa o našim nacionalnim i državnim interesima. Zato je Srbija postala pouzdan i predvidiv partner, na koga se ne isplati vršiti pritiske, već treba tražiti zajedničke interese - izjavio je Dačić za naš list i dodao da je najbitnija politika sedenja na srpskoj stolici.

Specifična istorija



Ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović za Kurir objašnjava da Srbija ima specifičnu skorašnju istoriju odnosa sa EU, SAD, Rusijom... pre svega iz devedesetih, koja je formirala određene stavove i kod građana.

- Otuda i naša spoljnopolitička pozicija to uvažava. To nije lako u trenutku kad su se i odnosi globalnih aktera zakomplikovali. Ipak, nesumnjivo je da je evropski put Srbije spoljnopolitički prioritet, ali i prioritet domaćeg razvoja. To je odluka koju građani podržavaju, ali uz specifičan odnos nešto balansiranije politike, što mislim da je donekle prepoznato i od naših partnera u EU. Takva politika ima svoja iskušenja i teškoće, ali je dugoročno dobra za našu zemlju. Svakako da ne škodi ni EU, jer Srbija onda može da postane članica kao odgovorna i stabilna država - naglašava ona.

Vlade Radulović PROFITIRAMO, ALI NAS TEK ČEKAJU IZAZOVI

Analitičar Vlade Radulović ocenjuje da je Srbija na klackalici između Moskve i Vašingtona uspela da profitira, ali da će tu igru teško moći da vodi na duže staze: - Imamo poziciju koja je dobra i uspevamo da unovčimo tu trgovinu na međunarodnom planu. Bojim se da ćemo morati da se opredelimo. Ako ništa, Srbija će kao članica EU morati da uskladi svoju spoljnu politiku sa Unijom.



Analitičar Dragomir Anđelković kaže da nema sumnje da se izbalansirana spoljna politika i te kako isplati.

- Dok je Srbija vodila prozapadnu politiku početkom 2000-ih, Zapad nas je tretirao zdravo za gotovo. Tokom devedesetih smo optirali Zapadu i dobili smo bombardovanje. Obe krajnosti su se pokazale lošim po nas. Zemlja koja nema alternativu nikome nije bitna i niko je ozbiljno ne shvata.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u subotu da nema nameru ni potrebu da se ikome za išta pravda i ponovio da je Srbija na evropskom putu, ali i napomenuo da će isto tako raditi na čuvanju prijateljskih i dobrih odnosa s Rusijom. Kako je naglasio, Srbija želi da čuva svoju vojnu neutralnost, da gradi svoju snažnu armiju, ali bez ikakve namere da bilo koga napadne.

Podstrek



Poslednji u nizu podstreka Srbiji dale su Grčka, Rumunija i Bugarska, balkanski susedi koji su već u EU. Trojica premijera preneli su predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nedvosmislenu podršku za ubrzanu trasu ka članstvu, a istovremeno su stigli i pozitivni signali iz Vašingtona. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hojt Brajan Ji ublažio je retoriku o sedenju na dve stolice i naglasio da podrška Srbiji da ide ka Zapadu i EU neće biti samo na rečima već i kroz konkretne programe pomoći.

- Moj savet bilo kojoj zemlji bi bio da donesu stratešku odluku da li će se pridružiti. To je suvereno pravo svake zemlje - rekao je Ji.



ČINJENICE / Jesen/zima 2017 /

Živa diplomatska aktivnost



Vašington - Ivica Dačić govorio na skupu Atlantskog saveta



Brisel - predsednik Vučić imao sastanak s generalnim sekretarom NATO Jensom

Stoltenbergom i šeficom



diplomatije EU Federikom

Mogerini



Beograd - državni vrh Srbije ugostio makedonskog premijera Zorana Zaeva

Beograd – predsednik Srbije primio članove Predsedništva BiH

Moskva – predsednik Aleksandar Vučić 19.decembra putuje u Moskvu

Beograd – turski predsednik Redžep Tajip Erdogan posetio Srbiju

Beograd – zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hojt Brajan Ji boravio u Srbiji

