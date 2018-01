LIDER RADIKALA SLABIJE RANGIRAN OD CELE ESTRADE: Ana Bekuta i Nada Macura oduvale Šešelja!

- Ma baš me briga šta kažu kladionice. To su budalaštine. Pa ja nisam ni kandidat za gradonačelnika, kako onda mogu meni da stavljaju šanse. Ne zovite me zbog takvih besmislica. Neka je to i igra. Ma, uostalom, kakva je to igra? U životu se nisam kladio i to mene ništa ne zanima - ljutito je sručio Šešelj i završio razgovor.



Šešelj je na srpskim kladionicama prošao surovo, jer se na jedan uloženi dinar dobija čak 5.000 dinara ukoliko postane gradonačelnik. Njega bi na izborima oduvale i Svetlana Ceca Ražnatović, i Jelena Karleuša, i Marija Šerifović (kvota 1.500), i Ana Bekuta (2.000), kao i Nada Macura (3.000).



