MRKONJIĆ ODGOVARA MINISTARKI MIHAJLOVIĆ: Koštunica i žuti tretirali su mrtvog Slobodana kao psa

OŠTAR Mira Marković je bila izuzetno korektna i rekla je: „Uradite kako se dogovorite“. Pošto država nije dozvolila, odluka je bila na Miri. A to što Zorana sad priča neću da komentarišem, kaže Mrka

Na njenu opasku da je Milošević sahranjen kao pas, Mrkonjić podseća da je zbog Borisa Tadića i Vojislava Koštunice, koji su tada vodili Srbiju, dvorište porodične kuće u Požarevcu bilo jedino mesto gde je Milošević mogao biti sahranjen.

- Mira Marković je bila izuzetno korektna i rekla je: „Uradite kako se dogovorite“. Pošto država nije dozvolila, odluka je bila na Miri, to jest na porodici. A to što Zorana sad priča neću da komentarišem - kaže Mrkonjić.

On smatra da je i sada, 12 godina posle sahrane, Miloševićevo grobno mesto stvar porodice.

- I mi u to više ne smemo da se mešamo. Kad je Slobodan umro, politički trenutak je bio takav da se vlast prema njemu odnosila kao prema psu. Tadić i Koštunica nisu ni pokušali da reši pitanje njegove sahrane. Tadašnje vlasti su jedva dozvolile da ga dovezemo u Beograd i da njegovo telo izložimo pored Tita u Kući cveća. Porodica je morala da donese takvu odluku i sahranila ga je tamo gde je imala raspoloživ prostor, a to je dvorište porodične kuće u Požarevcu - objašnjava Mrkonjić.

Uroš Šuvaković, nekadašnji funkcioner SPS i službenik Državne bezbednosti za vreme Miloševića, smatra da je isključivo DS kriv što Milošević nije dobio sve državne počasti na svojoj sahrani, a da je Koštuničina zasluga što je njegov kovčeg mogao da bude izložen u Muzeju „25. maj“.

- Ne mislim da je Milošević sahranjen kao pas, već je sahranjen kao privatni građanin iako mu je pripadao državni protokol, a to mu je protivzakonito ukinuo DS. Tadašnji lideri DS su čak zabranili da se koristi mrtvačnica VMA, pa je SPS morao da iznajmi privatnu mrtvačnicu. Isto tako su zabranili i da bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana. A Koštunica je omogućio da njegovo telo bude izloženo u Muzeju Jugoslavije i da mu građani odaju počast. To je njegova zasluga, jer je on kao predsednik Vlade doneo tu odluku - objašnjava Šuvaković.

Zorana Mihajlović je u intervjuu za Kurir rekla da bi umesto spomenika Miloševiću „možda primerenije bilo da vidimo kako da tog čoveka dostojno sahranimo“.

- Milošević jeste bio predsednik Srbije i makar zbog toga nije zaslužio da bude sahranjen kao pas ili mačka u dvorištu kuće njegove supruge - izjavila je ona.



I. Kljajić

Turbulentno MILOŠEVIĆA SAHRANILI BEZ PORODICE

Miloševićevo telo je 15. marta 2006, četiri dana od smrti u Hagu, dopremljeno u Beograd, a narednog dana kovčeg je bio izložen u Muzeju „25. maj“ na Dedinju. Organizacija te sahrane je bila izuzetno haotična, jer je država odbila da u tome učestvuje, pa su i brojne ustanove i institucije odbile da ustupe svoj prostor za tu priliku. Ispraćaj Miloševiću organizovan je 18. marta na platou ispred sadašnje Skupštine Srbije, a sahranjen je tog dana u predvečerje ispod lipe u dvorištu porodične kuće. Na sahrani nije bio niko od članova Miloševićeve porodice, ali jesu hiljade njegovih pristalica.

