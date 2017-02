BOGOLJUB KARIĆ: Čvrsto stojim iza Vučića, Tomo pogledaj istini u oči

Karić je istakao da je Vučić "kandidat ne samo svoje stranke i koalicije, već ogromne većine građana Srbije, bez obzira na stranačku ili nacionalnu pripadnost".

"U njegovoj pobedi mi vidimo garanciju samostalnosti, očuvanja dostojanstva i ekonomskog uspona Srbije. Danas u ovoj zemlji nema nikog ko bi mogao da ga ugrozi. Srbija mu veruje. Svet ga ceni", naveo je Karić.

Zbog toga očekujemo da sadašnji predsednik Tomislav Nikolić ostane dosledan onom što je radio na predsedničkom mestu. Ne postoji bilo koji lični interes koji je iznad nacionalnog. I pozivamo predsednika Nikolića da pogleda istini u oči i ne bude povod da bilo ko iskoristi trenutak lične slabosti i on postane povod da se bilo ko u svetu, ali i u zemlji, ponada da može da u Srbiji naruši mir i otvori vrata haosu, ističe se u saopštenju.

Prema oceni Karića, niko ne može da porekne da je za sadašnji napredak Srbije najzaslužniji Aleksandar Vučić. "On nas je defintivno pomirio i sa Istokom i sa Zapadom. On je Srbiju vratio na svetsku političku, ali i ekonomsku pozornicu. On je uspeo da Srbiju učini zemljom u koju dolaze strani investitori sa velikim poverenjem da je tu siguran kapital koji ulažu, a rešavaju našu zaposlenost. On je zaustavio trošenja nezarađenog", navodi se u saopštenju Pokreta snaga Srbije.

