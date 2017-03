BOGOLJUB KARIĆ PIŠE ZA KURIR: Dižem ekonomsku revoluciju

Zovu me ljudi i pitaju da li sam svestan šta pričam kad kažem da ću širom Srbije izgraditi tri miliona kvadrata stambenog i poslovnog prostora i time izazvati ekonomsku revoluciju u zemlji.



Razumem naše ljude, jer kad pomenete milione jabuka ili šljiva, to im već izgleda ogromno. Kako da veruju kad su ekonomski teroristi od 2000. do 2012. godine opustošili nekada velike i slavne fabrike koje su radile širom Afrike, Azije, Evrope, pa sada sumnjaju na svakoga ko im najavi da će Srbija postati džinovsko gradilište.



Ali ne brinite, moji Srbi! Moja kompanija gradi širom belog sveta, jer tim ekspertčićima koji su poslati ovamo iz nekakvih stranih večernjih škola smetao je svako onaj koji je želeo da od Srbije stvori najbogatiju zemlju u ovom delu Evrope. Srećom da je Aleksandar Vučić, budući predsednik, zaustavio takvo razaranje i stvorio uslove da se srpske kompanije oporave i ponovo stanu na noge.



Nisam se predao u političkom izgnanstvu, nego sam počeo da ponovo stvaram kompaniju koja samo u zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza trenutno gradi 10 miliona kvadrata.



Sad je kucnuo čas da podignemo na noge čitavu građevinsku operativu, da zaposlimo arhitekte, građevinske stručnjake, da fakulteti iškoluju studente koji će se uključiti u moju ekonomsku revoluciju. Širom naše bogomdane zemlje već od jeseni, zajedno sa Aleksandrom Vučićem i uz njegovu snažnu podršku, možemo početi s pripremama za veliku obnovu.



Da širom zemlje, po gradovima gde se nije gradilo decenijama, izniknu nova, moderna naselja, škole i obdaništa. Da svaki građanin Srbije dobije krov nag glavom po pristupačnim cenama. Da se stvori mreža malih i srednjih preduzeća kooperanata koji će se uključiti u moju revoluciju! I da svaka kuća postane mala fabrika, u kojoj će raditi sve generacije.



Obećao sam da ću do 2022. godine u Srbiji iskoreniti nezaposlenost, jer ako moja kompanija trenutno gradi najviše u Evropi, zašto to ne bi učinila u rođenoj Srbiji!Ne trebaju nam više ni crvene ni obojene revolucije. Srbija traži ekonomsku revoluciju!





E.K.

Autor: Foto: Dado Đilas