DAČIĆ ŽESTOKO PO NEKADAŠNJOJ NAJBLIŽOJ SARADNICI: Dijana je moja izmišljotina i moj eksperiment!

Dačić je, odgovarajući na pitanje kako komentariše što je poslanica novoformiranog poslaničkog kluba "Za spas Srbije" najavila podršku predsedničkoj kandidaturi Vuka Jeremića, oštro uzvratio da je Vukomanovićeva za njega završena prića.

"Ako će Dijana da spasava Srbiju, onda mislim da za Srbiju nema spasa. Ona je moja izmišljotina, moj eksperiment. Ja sam je uveo u politiku, stvorio je, a ona me je izdala i tu je tačka. Do juče je na sednicama hvalila Aleksandra Vučića, a sada priča potpuno suprotno. Zato me ne pitajte o njoj", kratko je poručio lider socijalista za Pink.

Podsetimo, Visoka funkcionerka SPS Dijana Vukomanović napustila je partiju i podnela ostavku na sve stranačke fukcije 4. oktobra prošle godine.

Bivša članica Predsedništva SPS tada je saopštila sledeće: "Obaveštavam Vas da sam donela odluku da istupim iz članstva Socijalističke partije Srbije, a samim tim i da istupim iz Poslaničke grupe SPS, i da poslanički mandat nastavim da obavljam u svojstvu samostalne narodne poslanice."

Početkom februara pristupila je samostalnim poslanicima za koje se u medijima spekuliše da su se okupili radi podrške predsedničkoj kandidaturi Vuka Jeremića, te su zajedno formirali novi poslanički klub "Za spas Srbije - Nova Srbija".

