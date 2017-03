(FOTO) CRNOGORCI STALI UZ TAČIJA: Ovako se zadobija podrška za osnivanje vojske Kosova

Tači im je, putem Tvitera, zahvalio na podršci. Predsednik Udruženja kosovskih Crnogoraca Slobodan Vujičić rekao je da crnogorska zajednica snažno podržava formiranje kosovske vojske.

Tranformacija KSB u kosovsku vojsku, prema njegovim rečima, uživa podršku celokupne parlamentarne grupe, izuzev srpske manjine.

I met MPs from minority communities in Prizren. Glad to see strong support for the transformation of FSK into multiethnic armed forces. pic.twitter.com/wB810ud2Vg