ŠOKANTNO SVEDOČENJE SLOBINOG TELOHRANITELJA: Legija upao u vilu, ali su ga tamo dočekali pucnjevima

Rudić navodi da je na Miloševića 31.marta 2001. godine pucano po mraku iz oružja koje koriste NATO snage.

"Dok sam bio sa predsednikom na platou i razgovarao, puščani metak je pogodio prozor iza njegove glave, i to tako da ga nije razbio. Pucano je iz kalibra velike brzine 5,56 ili 7,62 milimetara, NATO punjenja. Mislim da ga je snajperista promašio namerno, ne slučajno. Ne verujem da je hteo da ga ubije, već je dobio naređenje da opali metak i on je to učinio. Onda sam ja rekao predsedniku da uđe unutra. Milošević je nakon pucnja mirno ušao u kuću i pitao me „Šta ovo bi?“ - kaže Rudić koji je devet godina obezbeđivao Miloševića, sve do dana njegovog hapšenja.

Rudić navodi da je nakon toga usledio pokušaj upada pripadnika JSO u vilu.

"Tada je u akciju nezakonito krenuo Milorad Ulemek Legija sa minsko eksplozivnim sredstvima. Napao je tada savezni objekat koji je bio pod zaštitom Vojske, a koja je bila unutra. Legija i njegovi su tada preskočili metalnu kapiju, ali su se zaustavili kada su u dvorištu ugledali dva borbena oklopna vozila. Tada je ispaljeno nekoliko rafala od strane pripadnika JSO, ali zato što su njihovi bili laki na obaraču i malo je falilo da se pobiju između sebe. Međutim, vratili su se nazad, i onda su opet počeli pregovori", prepričava Rudić napetu situaciju Slobinog hapšenja.

Rudić kaže da je Milošević tokom pregovora bio hladne glave.

"Sloba se tokom pregovora u vezi sa hapšenjem držao dobro, bio je pametan. Govorio je da ga o svemu obavestimo. Zvao je tada mnoge. I Milana Milutinovića, ali mu se nije javljao. Pokušavao je da postavi stvari na svoje mesto, jer je imao garancije da neće biti uhapšen", kazuje bivši član Miloševićevog obezbeđenja.

On otkriva i da je Milošević lično pričao i sa Legijom, Sa Bogoljubom Bjelicom i Žikom Igićem.

"Kada je shvatio situaciju doneo je, po mom mišljenju, jedinu pametnu odluku, da ne dođe do većeg konflikta. Shvatio je da se DOS neće držati dogovora, da će biti uhapšen. Spakovao je stvari i seo u džip. Mislim da ga je Raka iz Požarevca odvezao u CZ. Presekao je i prekinuo cirkus i razne scenarije koji su u to vreme bili. Nije želeo da neko pogine, niti njegove pristalice, niti oni koji su želeli da ga uhapse", priča Rudić.

(Alo)

http://chats.viber.com/kurir