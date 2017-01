ČEDA JOVANOVIĆ: Pobednik izbora Vučić,ili neko koga on podrži Politika 18:32, 29.01.2017. 0

ZAGREB - Predsednički izbori u Srbiji su važni jer se na njima odlučuje o budućnosti zemlje, izjavio je danas predsednik LDP-a Čedomir Jovanović na Hrvatskoj radioteleviziji i ocenio da će na njima pobediti premijer Aleksandar Vučić, a ako se on ne bude kandidovao, biće neko koga Vučić podrži.

Jovanović je, upitan kakav je premijer Vučić, rekao da je on sam odgovoran za situaciju u kojoj se nalazi, jer "nije uspeo normalizovati politički život u zemlji".

"Sada je došao kritičan trenutak, mora odlučiti na kojoj će stolici sedeti, zato su predsednički izbori toliko važni. Reč je o budućnosti cele zemlje", rekao je Jovanović, gostujući u emisiji "Nedeljom u 2".

Foto: Dado Đilas

Upitan da li je predsednik Srbije "i dalje u duši četnički vojvoda", lider LDP kaže da Nikolić to nije bio ni onda kada su ga vojvodom proglasili.

"U 90-ima je pokušao pronaći smisao za svoj, pre toga, dosta besmislen život. Nisam siguran da bi danas tim putem ponovno krenuo. Šešelj je tu mnogo autentičniji, no i za njega nisam siguran da bi sada sebe poistovetio s vrednostima koje zagovara", rekao je Jovanović.

On je dodao da je zabrinut za budućnost Srbije, a na pitanje gde će njegova deca živeti - u zemlji ili u inostranstvu - Jovanović je rekao: "Ako me budu pitali, ja ću ipak reći da odu na školovanje van, ali ću učiniti sve da se mogu i vratiti".

Foto: Aleksandar Jovanović

Govoreći o regionu, Jovanović je istakao da, ako budemo ćutali o Jesenovcu, Ovčari i Srebrenici, svoju decu ćemo osuditi da se to zlo vrati, jer "ćutanje o zločinima prošlosti uvod je u nove".

Prema njegovim rečima, ploča "Za dom spremni" u Jasenovcu je "strašan greh prema Hrvatskoj". "Vi niste ustaše, iako toga ima ovde i ne može se to negirati, ali ekstremna desnica postoji u celom svetu. I u Srbiji je, naravno, problem. To je desnica koja kada želi doći do izražaja, levija je od bilo kojeg sindikata, tzv. nacionalsocijalizam. A iza svega toga stoji beda", kaže Jovanović.

On kaže da ga hrvatski premijer Andrej Plenković ne plaši, i da ne misli da je on pretnja bilo kome, ali da ga neki drugi političari "plaše svojim neznanjem, glupostima koje izgovaraju".

Jovanović je govorio i o novom predsedniku SAD Donaldu Trampu, za koga je rekao da je "groteskna pojava".

Prema njegovim rečima, Amerika je "duboka voda", ima svoj put i neće biti prevelikog iskakanja što se nas tiče, "no, imamo čoveka koji je toliko neorijentisan i nema nikakvo utemeljenje u politici, a s druge strane Evropa je toliko razorena u vrednosnom smislu".

Foto: Aleksandar Jovanović

Jovanović kaže da ga je zaprepastilo to što je takva "fantastična zemlja" sebi dopustila da mora birati "između jedne histerične Hilari Klinton i Trampa, takvog kakav je".

Voditelj emisije Aleksandar Stanković, takođe, upitao je Jovanovića i da li šmrka kokain, na šta je on odgovorio: "Ja sam deo generacije u kojoj je nezamislivo živeti i ne proći sve to. Posvuda nas prate takvi izazovi. Duvao jesam, a za teže droge kažem kao i Džejn Fonda: Ja se toga plašim."

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Tanjug