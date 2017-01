JOVANOVIĆ O PREDSEDNIČKIM IZBORIMA: Opozicija brzo da se dogovori oko kandidata!

"Vučiću neizvesnost odgovara jer on tom neizvešnošću drži u angažmanu svoje biračko telo. Našu neizvesnost doživljava kao nesigurnost".

On je ocenio da je neozbiljno da građani dva-tri meseca pre kampanje za predsedničke izbore ne znaju imena kandidata i političke platforme sa kojima će nastupati.

Foto: Dragan Kadić

"Prolongiranje je izraz i nemoći i nesposobnost i neodgovornosti. To je kažnjavanje ljudi u ovoj zemlji. Ja sam insistirao na tome i insistiram i dalje na brzom dogovoru oko kandidata da bi počeli da planiramo kampanju. Kad god smo ulazili ozbiljno u izbore imali smo dobar rezultat. Kad god smo improvizovali nismo imali nikakvu šansu", rekao je Jovanović.

JOVANOVIĆ O PREDSTOJEĆIM PREDSEDNIČKIM IZBORIMA: Janković i Jeremić nemaju podršku LDP

Lider LDP-a rekao je da je za njega potpuno neprihvatljivo da se taji i ispod stola drži ime kandidata kako ne bi, kako neki kažu, bio izložen negativnoj kampanji.

"Želim da dođe do dogovora građanskih snaga, a prvi korak u tome bi morao da bude, pored stalnih konsultacija i razgovora, neka politička platforma. Neka poruka sa kojom ćemo izaći pred društvo. Jasan program, plan koji bi dezorijentisanom društvu ulio jednu vrstu sigurnosti", kazao je Jovanović.

Foto: Kurir

Jovanović je rekao da Vuk Jeremić ne može da bude kandidat LDP i da je on za njega izraz kontinuiteta politike koja je uništila Srbiju.

"To podmuklo kandidovanje i uvođenje Jeremića u predsedničku kampanju nema nikakve veze sa njegovim osećajem odgovornosti prema Srbiji nego je to praktično neki drugi aranžman posle neuspeha u Njujorku u UN i u tome svoju šansu vide oni koji će podrškom njegovoj kandidaturi opet razbijati građanski blok i tako ga sprečavati u konsolidaciji koja je neophodna da bi Srbija bila normalno političko društvo", rekao je Jovanović.

PREDSEDNIČKA TRKA: Čeda udario na Jeremića

Prema njegovim rečima, Saša Janković je čovek koji može da računa na podršku LDP, ali nije dovoljno biti zaštitnik gradjana da bi se dobila podrška na izborima.

Foto: Nebojša Mandić

"Ne možete da gostujete u politici, ne možete da aterirate u nju. Morate da prodjete ovu zemlju bezbroj puta i to ne sa temama koje su isključivo vezuju za vaš profesionalni profil", rekao je Jovanović i dodao da mu se ne dopada to distanciranje od stranaka.

On je rekao da je njemu veoma važno ko će biti predsednički kandidat o kome treba da razgovaraju stranke gradjanske orijentacije.

PREDSEDNIŠTVO LDP OBAVEZALO ČEDU: Jovanović kandidat za predsednika ako se Jeremić kandiduje

"Šta ako je on gori od Vučića. Je li Šeselj taj, jesu li Dveri, je li to neki Putinov kandidat", upitao je Jovanović i dodao da će LDP će krajem januara doneti odluku o tome da li će podržati nekog kandidata ili će na izborima imati svog kandidata.

ČedomirJovanović je kazao da o predsedničkom kandidatu razgovara sa svim opozicionim strankama, izuzev DverSrpske radikalne stranke i Dosta je bilo."Imamo korektan odnos sa DS, sa LSV. Nemamo bog zna kakav odnos sa Dosta je bilo, ali ja time nisam opterećen i mislim da perspektiva tog odnosa zavisi od spremnosti Saše Radulovića i njegovog pokreta da izadju iz tih stereotipa u koji su sami sebe učaurili pošto su prethodno na vlast doveli i Nikolića i Vučića i sa njima sedeli u istoj vladi", rekao je Jovanović.

Foto: Fonet

Za mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora Jovanović je rekao da je njihovo pominjanje samo po sebi neodgovorno, jer je Skupština formirana pre malo više od pola godine.

JOVANOVIĆ POZIVA STRANKE: Treba nam zajednički kandidat za izbore

"U poslednjih nekoliko godina samo tri puta izlazili na glasanje i to su bili vanredni izbori i na takav način nismo dolazili do kvaliteta koji bi garantovao održivosti i stabilnost. To je ključno u zemlji kao što je Srbija", rekao je Jovanović.Ukoliko ipak budu raspisani parlamentarni izbori, kako je rekao, onda je preduslov podrške predsedničkom kandidatu, spremnost kandidata da na izborima podrži stranku koja će pozvati građane da za njega glasaju.

Foto: Aleksandar Jovanović

"Zbog toga mislim da su parlamentarni izbori jedan od načina da se ubrza dogovor stranaka i gradjanskih snaga u zemlji jer bi dobar dogovor stranaka i jak predsednički kandidat učinili naš rezultat još kvalitetnijim", rekao je Jovanović.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Beta,Foto: Aleksandar Jovanović