NAPRAVILA HAOS U SNS Mirović: Zorana, stalno od nas praviš budale

Članica Predsedništva SNS i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović tvrdi da je meta podmetačina i napada iz naprednjačkog tabora zbog toga što se zalaže za predsedničku kandidaturu lidera naprednjaka Aleksandra Vučića. Međutim, njene stranačke kolege joj poručuju da ne kuka, jer jedina ne poštuje unutarstranačke dogovore i pravi od svih njih budale.



Član Predsedništva SNS i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvoreno za Kurir kaže da je Zorana uvela praksu da svi dogovori unutar partije važe za sve osim za nju.



Sama kriva, a kuka



- Svi mogu da svedoče o tome da je u poslednje dve ili tri godine postalo normalno da SNS ima dogovor koji glasi: „Ovo važi za sve u SNS, povlaka, osim za Zoranu Mihajlović.“ Tako mi koji se držimo dogovora ispadamo smešni. Pogledamo se posle u ogledalo i pomislimo: „Pa kakvi su ti dogovori kad ih samo ona ignoriše.“ Ali šta ćete, to je naša unutarstranačka dinamika - iskren je bio Mirović.



On objašnjava da je kandidat na predsedničkim izborima upravo tema o kojoj je postignut dogovor o stranačkoj diskreciji.

- Na poslednjem sastanku smo se dogovorili da do 15. februara isključivo na internom nivou analiziramo dobre i loše strane potencijalnih kandidata, da pratimo rejtinge Vučića, Nikolića i slično. Te subjektivne ocene i procene je trebalo da iznosimo unutar stranke. Inače, nisam primetio da iko napada Zoranu, a svakako ne bi trebalo da se ljuti, jer ko svakoga dana iznosi mišljenje o svemu, a ona to često radi, preuzima rizik da bude kritikovan pošto postoje ljudi koji ne misle tako - poručuje Mirović.



Tvrdi da je žrtva



I članica Predsedništva i ministarka u Vladi Jadranka Joksimović podseća koleginicu Zoranu da stavove na ovu temu ne treba da iznosi van stranke.

- Svoje mišljenje i stav iznosim na zasedanju stranačkih organa i na sastancima. Vučić kao predsednik SNS zna moj stav, a odluka se donosi na zasedanju organa stranke - napominje ministarka zadužena za evrointegracije.



Gotovo istu poruku ima i poslanik SNS Veroljub Arsić.

- Zorana može da radi ono što smatra da je svrsishodno, ali je moj stav da takve stvari treba izneti i o njima raspravljati na zasedanju stranačkih organa. Shodno tome ću i svoj stav upravo tamo i izneti - naglasio je Arsić.



Zorana Mihajlović tvrdi da je postala žrtva samo zbog toga što glasno zagovara ideju da se Vučić kandiduje za predsednika Srbije.

- Samo Vučić može da ostvari ubedljivu pobedu čak i u prvom izbornom krugu. Takvih kojima se ne sviđa moja ideja ima kako u opoziciji, tako i među tajkunima, ali, nažalost, i u partiji kojoj pripadam. Zato me i napadaju i pokušavaju da moj predlog ospore medijskim spinovima kako tražim da Vučić bude naš kandidat za predsednika da bih ga nasledila na mestu premijera - izjavila je ona.

Direktno Šef socijalista samouvereno poručio da se bez njega ne može

VUČIĆ + DAČIĆ = DOBITNA KOMBINACIJA



Lider SPS i šef diplomatije Ivica Dačić smatra da vladajuća većina treba da ima kandidata za predsednika koji će pobediti u prvom krugu.

- Vučić plus Dačić je dobitna kombinacija. Ako hoćemo, idemo na dobitnu kombinaciju, znači, pobeda u prvom krugu. Ukoliko SNS to neće, kandidat SPS ću biti ja - poručio je lider socijalista i najavio da će o zajedničkom kandidatu razgovarati sa Vučićem čim se vrati sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.



On je kazao da socijalisti žele zajedničkog kandidata sa SNS jer taj kandidat može da pobedi i dodao da sva istraživanja govore da je Vučić taj kandidat koji može da pobedi u prvom krugu.

- Mislim da je opasno da se na predsedničkim izborima iskušava sudbina da li će neko u drugom krugu pobediti ili neće. Mi nemamo ništa lično protiv bilo koga, ali ovo je sudbina svima nama iz vladajuće koalicije - napomenuo je lider SPS.

Ponizila predsednika

ZORANA: TOMA NE MOŽE DA OSVOJI NI MILION GLASOVA



Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović udarila je direktno i na aktuelnog šefa države Tomislava Nikolića.



Govoreći o tome da je najbolji kandidat za novog predsednika Srbije Aleksandar Vučić, te da samo on može da pobedi i u prvom krugu, Mihajlovićeva je rekla i da Tomislav Nikolić ne bi mogao da osvoji više od milion glasova, kao što je to učinio 2012. godine.

Vladimir Ðukanović

MIHAJLOVIĆEVA UMIŠLJA



Poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović kaže da Zorana umišlja napade.

- Prvi put čujem da postoje neki kojima smeta ta njena ideja. Mislim da sam dovoljno rekao. Dodatak bi bio suvišan - zagonetan je on.

