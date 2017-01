NAPREDNJACI HOĆE VUČIĆA ZA PREDSEDNIKA: Plaše se da ne izgube fotelje!

Funkcioneri SNS su se na jučerašnjoj sednici Predsedništva mahom izjasnili da su za to da na predsedničkim izborima kandidat bude lider stranke i premijer Aleksandar Vučić, saznaje Kurir od izvora iz vrha SNS.



Međutim, kako nezvanično saznajemo, zanimljivo je da su taj stav izneli tek kad im je predočeno da će ostati bez funkcije ako kandidat SNS ne osvoji izbore.



Naprednjaci su na sednici Predsedništva, koje broji više od 30 članova, razgovarali više od dva sata iza zatvorenih vrata.



Pobeda u prvom krugu



- Vučić je juče na sednici bio potpuno relaksiran, slušao je šta svako ima da kaže, a onda tražio da on ne bude kandidat. Međutim, ostali su se iznenada setili da on treba da bude kandidat kad im je Zorana Mihajlović jasno rekla da svi gube svoje funkcije ako SNS ine osvoji izbore i da sve pada u vodu tom slučaju. Ona je bila među retkima koja je jasno rekla da je za Vučića - navodi naš izvor.



Mihajlovićeva je, podsetimo, izjavila da Vučić treba da bude kandidat naprednjaka i vladajuće koalicije na predsedničkim izborima i da samo on može da pobedi već u prvom krugu. Slično tvrdi i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

- Nije to mišljenje SNS, već velike većine birača u Srbiji. Ako su samo brojevi u pitanju, Vučić je siguran pobednik izbora. Međutim, on ne razmišlja o sebi ili samo o brojevima, već i o odnosima u zemlji, daljem funkcionisanju Vlade, Skupštine. Zato verujem da će odluku doneti tek kada sagleda celinu, i baš zato što tako razmišlja i deluje, ima i moju podršku - kaže za Kurir Vulin.



Nakon sednice Predsedništva SNS, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković ponovila je da će kandidat SNS za predsedničke izbore biti poznat oko Sretenja.



Veće šanse



- Važno je za Srbiju da naš kandidat pobedi jer vidimo da su stranke, i unutra i spolja, ujedinjene kako bi nas vratile u vremena koja građani žele da zaborave - rekla je Gojkovićeva.



Politički analitičar Milan Nikolić ističe da istraživanja idu u prilog Vučiću.

- Ako učestvuje, Vučić je na izborima favorit i verovatno pobeđuje u prvom krugu. Ako podrži Nikolića, onda mu to povećava šanse za uspeh, ali veliki su izgledi da bi Nikolića Šešelj ipak pobedio - kaže Milan Nikolić.

Radomir Nikolić

VUČIĆU, JESI LI SIGURAN U POBEDU U PRVOM KRUGU?



Kako tvrdi izvor Kurira, zanimljivu situaciju na sednici Predsedništva SNS juče je priredio sin predsednika Tomislava Nikolića i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić.

- Svi su se jako iznenadili kad je Radomir pred svima pitao Vučića: „A jesi li ti siguran da bi pobedio u prvom krugu?“ On je to oćutao, ali onda su mu pokazali istraživanja koja govore da bi Vučić odneo pobedu u prvom krugu - prepričava naš sagovornik.

REAGOVANJA



Milenko Jovanov

Kolege će prve saznati



Red je, ali i pristojno da prvo moje kolege od mene saznaju ono što mislim o predsedničkom kandidatu, a ne preko novina.



Jadranka Joksimović

Prvo stranka, pa javnost



Svoj stav o kandidatu ne iznosim u javnosti, već na sednicama stranačkih organa, kao i pred predsednikom stranke.



Nela Kuburović

Aleksandar Vučić ima podršku građana



Ne sumnjam da će, ukoliko se Vučić kandiduje, građani Srbije podršku dati upravo njemu, kao što su to učinili i na parlamentarnim izborima.

Autor: Foto: Marina Lopičić