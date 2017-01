PALMA VUKU JEREMIĆU: Narod želi Vučića za predsednika

On je dodao da koalicija SPS - Jedinstvena Srbija ima sa SNS partnerski odnos, za razliku od odnosa sa Tadićevom DS, koja se, kako je rekao Marković, gestapovski odnosila prema građanima Srbije i koalicionim partnerima.

- Gospodine Jeremiću, vi niste bili dugo u Srbiji, pa nije čudno što ne znate ništa o današnjoj Srbiji, kakva je ona danas i kakav ugled uživa u svetu. To nije čudno, ali je čudno da vi želite da budete predsednik države koju uopšte ne poznajete. Podsećam vas da su se pojedini ljudi iz neposrednog okruženja tadašnjeg predsednika Srbije i vaše Demokratske stranke, Borisa Tadića, ponašali kao gestapovci. I to nije bio problem za mene i Ivicu Dačića, ali su se oni isto tako ponašali prema građanima Srbije - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma.

- Gospodine Jeremiću, treba da znate da nikada više kao u poslednje četiri godine nije dolazilo predsednika i premijera svetskih sila u Srbiju i da nikada više nije srpski premijer bio u zvaničnim posetama nego što je to bio premijer Srbije Alekdandar Vućić. Želim da vas informišem, gospodine Jeremiću, da se u Srbiji desio narod koji hoće da predsednik Srbije bude Aleksandar Vučić - kaže Marković.

- Oni vaši gospodine Jeremiću su rasprodali sve dobre fabrike. To se kod nas kaže gospodine Jeremiću, prodali ste najbolje krave muzare, a ostavili ste jalove krave bez mleka i teleta. Jedna od tih fabrika je Železara u Smederevu, koju je premijer Vučić spasao od propasti. Više investitora je u Srbiju došlo u prošle 4 godine, nego u prethodnih 12. Moram, gospodine Jeremiću, da vam objasnim šta je suficit. Suficit, koji je u budžetu Srbije najveći od Drugog svetskog rata nije od prodatih fabrika, nego od izvornih prihoda i proizvodnje i to se prvi put desilo u Srbiji. Još jednom moram da vam kažem gospodine Jeremiću da koalicija SPS - Jedinstvena Srbija ima partnerski odnos sa Srpskom naprednom strankom, a ne gestapovski kakav je bio u vaše vreme. Mi smo tada to stoički izdržali, kao i građani Srbije, ali to se na sreću svih nas više nikada neće desiti " rekao je Marković

Autor: Foto: Nemanja Pančić