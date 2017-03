BELI PRELETAČEVIĆ: Promeniću ime ako pobedim na izborima za predsednika!

BEOGRAD - Predsednički kandidat Luka Maksimović alijas Ljubiša Preletačević Beli izjavio je da političari vole da lažu i da je to normalna stvar.

"Ja ću krast, ali ću vam i dati", poručio je predstavljajući predizborni program večers na TV N1.

On je rekao je da mu je poltički idol drug Tito.

"Čak mislim da sam ovo belo odelo obukao zbog njega", rekao je Beli i najavio da će njegov Mladenovac postati Belograd i njegova tvrđava.

Kad je reč o Beogradu na vodi, on je najavio da će pola placa dati Mladenovčanima, a ostatak će ostaviti Beogradu.

"30 godina se isti ljudi motaju na političkoj sceni i onda imate situaciju gde se pojavljuje fiktivni lik i ljudi odjednom glasaju za fiktivnog lika", objasnio je Beli fenomen svoje popularnosti.

"Ljubišu je ranije bio tjakun i loš čovek, ali smo ga kasnije promenili i postao je bolji čovek. Zato on sad kaže da će krasti i da će dati drugima", rekao je Preletačević.

On je rekao da je iz inata krenuo u trku za predsednika Srbije.

"Rekao sam da mi ne treba pomoć političara, jer želimo da to izguramo sami, samo uz pomoć naroda", rekao je Beli.

Govorećči i Miroju Jovanoviću koji se žalio RIK zato što je prihvaćene njegova kandidatura, on je rekao da je ljude iziritalo ljude kad su videli na koji način je to uradio.

"Upozorio sam ljude. Pustite Miroja na miru. Ljudi su se zabavljali. Ali, eto, izvinjavam se gospodinu Miroju jer su mu ljudi naručivali kaprićozu", rekao je Beli.

On je rekao da ne veruje da će ga neko napadati u kampanji osim Šešelja, jer ni on nikoga ne napada.

"Nisam imao ambicije ni za ove izbore, ne znam za parlamentarne, zavisi od od toga ka će se ovo završiti, ali planiramo da izađemo na beogradske izbore", najavio je Beli.

"Rijaliti treba da ide samo posle ponoći , a pre toga sportski i kulturni program i naravno da se jedan vođa, to jest ja, da pojavljuje umesto reklama", rekao je Preletačević.

"Iz revolta prema DS je narod glasao za ove druge, a to je nažalost šljam. Mi smo bolesno društvo i treba nam mnogo godina da ozdravimo. Treba sami da se popravimo jer smo da se počeli da se jedemo međusobno. Ne želimo sebi da priznamo u kakvom okruženju živomo. Znam kako mladi ljkuidi skreću i polude jer namju,posao devojku, ni perspektivu, biva zarobljen u sebi na kraju kvrcne. Takvih priča čujem po desetak dnevno. To pokazuje da nešto nije u redu sa državom", poručio je ovaj predsednički kandidat.

"Koliko god ne voleli Vučića, on je čovek maher, iskusan čovek i zna šta radi. U jednom čovek sam mislio da je poludeo, ali to nije tačno. Igra jako ozbiljnu igru i zato postoji on i nas desetak s druge strane. Idol mi je, jako ga poštujem jer radi 12 sati dnevno i čekam igru u drugom krugu s njim", rekao je Beli.

On je istakao da ne bi priznao nezavisnost Kosova.

"Greota je da se otcepi jedan deo zemlje", konstatovao je Beli.

On je najavio i da će promeniti ime u Ljubiša Beli Preletačević kao pobedi na predsedničkim izborima.

http://chats.viber.com/kurir