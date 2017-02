VUČIĆ: Neki me mrze, neki me ne vole, a neki ne znaju šta bi izgovorili osim mog imena Politika 13:55, 01.02.2017. 9

Na konferenciji za novinare, nakon što je sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom obišao zgradu Geozavoda u Beogradu, Vučić je rekao da je u utorak uveče, "do duboko u noć", gledao televizijske emisije u kojima su predstavnici opozicije gostovali, ali da "nije imao Bog zna šta da vidi".

"Neki me mrze, neki me ne vole, neki ne znaju šta bi izgovorili osim mog imena, ali od politike malo šta sam imao da čujem, a neka građani procene sami", rekao je Vučić i dodao da ne želi da im odgovara. Vučić je zamolio i prisutne novinare da mu kažu li su čuli nešto zanimljivo iz programa ili ideja opozicije, ali je ocenio da to neće biti moguće jer ničega zanimljivo nije ni bilo.

"Mi ćemo da nastavimo da guramo zemlju napred... Sprdali su se sa ovim projektom (Beograd na vodi) a pogledajte kakve veličanstvene zgrade niču. Srbija u januaru ima 19 milijardi dinara suficita, što je 11,3 puta više od plana, a prihodi su veći za šest milijardi i to bez dodatnih davanja", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li je tačno da ni 15. februara neće imenovati predsedničkog kandidata vladajuće koalicije, kao što je ranije najavljeno, Vučić je rekao da "čestita onima koji znaju da li će (vladajuća koalicija) da ima kandidata ili ne"."Evo, uplašili smo se jer su oni blizu pobede, pokušaćemo da se suprotstavimo a da li ćemo uspeti, to ćemo da vidimo. Borićemo se za budućnost", rekao je on.

Komentarišući najavu Hrvatske da će ponovo uvesti obavezni vojni rok, Vučić je rekao da Srbija "neće ništa da preduzima"."Želim im mnogo uspeha. Svako bira svoj put. Mi želimo sa njima (Hrvatskom) da saradjujemo. Modernizovaćemo svoju vojsku, ne zbog njih nego zbog sebe, i siguran sam da i oni to ne rade zbog nas. Želim da verujem u to", rekao je Vučić i dodao da najviši hrvatski zvaničnici imaju otvoren poziv da dodju u Beograd.Vučić je dodao da će Vojska Srbije biti osposobljena i pripremljena i u mnogo boljem stanju nego što je to bilo ranije.

Autor: Beta,Foto: Tanjug Tanja Valič