VUČIĆ O BELOM: Preletačević kao Sinčić u Hrvatskoj

BEOGRAD - Predsednički kandidat Aleksandar Vučić izjavio je danas da razume motive onih građana koji daju podršku Ljubiši Preletačeviću Belom, ali ističe da je greška i "do sistema", jer te ljude nije video.

Vučić je, za Pink televiziju, podsetio da je i Hrvatska imala "svog Preletačevića", Ivana Sinčića, lidera Živog zida, koji je na predsedničkim izborima osvojio 17,5 posto, a šest meseci kasnije na parlamentarnim, "kada su ga ljudi upoznali", svega - tri odsto.

Kad je o Preletačeviću reč, Vučić ističe da "sasvim razume da se građani na takav način opredeljuju."To su protesni glasovi, tu su ljudi koji hoće da kažu 'nama je sve loše, sistem nas ne uvažava', a i najlakše je da budu protiv svega. To je taj pristup, 'lako ćemo'", rekao je Vučić i dodao da razume taj fenomen.

"To je i naša greška, jer te ljude nismo videli", naveo je Vučić i primetio da ima i neozbiljnijih kandidata od Preletačevića. Na opasku novinara da je nešto slično svojevremeno bio Šećerovski, Vučić je rekao da je on bio "pošten kandidat": "Pravili su sprdnju od njega, a on nije bio za sprdnju, bio je pošten radnik".

(Tanjug/Pink)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen