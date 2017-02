VUK JEREMIĆ U KAMPANJI: Boriću se protiv partijskog zapošljavanja

"To nije boljka koja je počela 2012. godine. I prethodne vlasti su od te boljke patile, ali zaista mislim da stanje nikada nije bilo kao što je sada i da danas ne možeš da dodješ do posla ako ta veza nije partijska. To je rak rana ove zemlje i društva, i to moramo da promenimo", rekao je Jeremić pred, kako se navodi, više od 200 ljudi.

On je najavio da će pre nego što obidje druge gradove i opštine predstaviti predsednički program sa više od 60 "konkretnih mera za poboljšanje života gradjana".Jeremić, koji je bio i ministar spoljnih poslova Srbij, rekao je da je on kandidat grupe gradjana, a ne stranački kandidat i da se nada da će 10.000 gradjana "staviti potpis" na njegovu kandidaturu.

"Pozivam sve koji žele da dodje da promena i do poštenog izbornog procesa da podrže moju kandidaturu. Ne pravim nikakva obećanja za ono što sledi posle toga, osim obećanja koje dajem građanima Srbije", rekao je Jeremić.

