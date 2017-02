VULIN: Janković i Vuk su najveći lažovi

Saša Janković, predsednički kandidat, poručio je da je bolji od Vuka Jeremića, drugog kandidata opozicije, i dok ovaj neće da odgovori na provokaciju, predstavnici vlasti oduševljeni su razvojem situacije.



Ušli u rat... Janković i Jeremić

Iako se očekivalo da sva snaga bude usmerena na aktuelnu vladajuću garnituru, u svom prvom obraćanju u ulozi predsedničkog kandidata Janković je čačnuo upravo Jeremića. Bivši šef diplomatije, koji je možda čak i prvi počeo da trči izbornu trku, ne odstupa od svojih medijskih planova - nema usputnih „odgovaranja“ političkim protivnicima. Dakle, iz Jeremićevog pres-tima nisu hteli ništa da odgovore.I dok se bivši šef diplomatije snebiva, potpredsednica Vlade i SNS Zorana Mihajlović prokomentarisala je ovu čarku - to, kaže, samo govori o njihovoj ozbiljnosti i mudrosti.- To govori o njihovoj ozbiljnosti. I jedan i drugi... I oni se preporučuju da vode Srbiju? I budu mudri u odlukama koje ih čekaju da ih donose? - pita se Mihajlovićeva.

Internet podvala

JANKOVIĆ U LAŽNOM SPOTU KOPIRA ŠEŠELJA



Na Tviteru se juče pojavio, navodno, predizborni spot Saše Jankovića. Uz pesmu Đorđa Balaševića „Živeti slobodno“ ređaju se sličice ljudi iz javnog života koji su podržali kandidaturu bivšeg ombudsmana, da bi se, na kraju spota, sve te sličice stopile u Jankovićev lik. Isti takav spot izbacio je i lider SRS Vojislav Šešelj. Janković kaže za Kurir da to nije njegov spot.

- Nisam do sada ni znao da takav spot postoji. Nismo njegovi autori niti nalogodavci. Mnogo ljudi samoinicijativno želi da pomogne, i to izuzetno cenim, ali treba poštovati i autorska prava i moralno pravo svake osobe da se pojavi ili ne pojavi u nekom spotu - kazao je Janković.