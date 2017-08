VELIKI POMOR RIBE, NIKO NE ZNA ŠTA JE UZROK: Uginula riba pluta Južnom Moravom

VRANJE - Uginula riba pluta Južnom Moravom između sela Zlatokop i Ćukovac nadomak Vranja. Na prijavu građana komunalna policija Grada Vranja izašla je na teren i prvi put, kako kažu, sreli su se sa ovakvom vrstom problema.

Klenovi teški oko pet kilograma plutaju nizvodno od Bujanovca do Vladičinog Hana, celim tokom Južne Morave. Meštani okolnih sela napominju da ne znaju kako je došlo do pomora ribe, ni kada se to desilo.

foto: Tatjana Stamenković

Prema rečima načelnika Komunalne policije Ivice Taškovića još uvek se ne zna tačna lokacija odakle je krenuo pomor ribe, kao ni koji je uzrok.

„O ovom nemilom događaju obaveštene su sve naddležne službe. U narednom periodu bi trebalo da dobijemo odgovor na pitanje zašto je došlo do uginuća riba“, rekao je Tašković.

foto: Tatjana Stamenković

Nadležni apeluju na sve građane da ne koriste ovu ribu za ishranu, jer mogu ozbiljno da ugroze zdravlje, tim pre što su ribolovci primetili da su meštani kod sela Zlatokop u džakove sakupljali polužive ribe i odnosili.

(Kurir.rs/T.S./Foto: T. Stamenković)

Autor: Foto Tatjana Stamenković