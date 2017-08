OPŠTI DŽUMBUS: Počinje Nušićijada u Ivanjici

BEOGRAD - Pod sloganom "Opšti džumbus" Nušićijada, ivanjički praznik kulture, zabave, humora i radosti, biće održana od 24. do 27. avgusta i biće posvećena obeležavanju pola veka od svog začetka.

"Nušićijada" će početi svečanom akademijom, a pozorišni program otvoriće predstava "Kir Janja" Narodnog pozorišta u Beogradu.

Na programu će biti i kabaretsko-poetski "Stend daun" sa Nebojšom Milovanovićem, predstava Uličnog teatra iz Krakova, ivanjički amateri izvešće "UJEŽ", a zatvoriće ga "Ožalošćena porodica" Narodnog pozorišta "Sterija" iz Vršca.

U muzičkom delu festivala učestvovaće holandski sastav "Spijkers", Dečji simfonijski orkestar iz svetski poznatog programa društvene integracije kroz muziku "El Sistema", hip hoperi "Who See", grupa "Piloti", pevač Sergej Ćetković, soul-fank-džezeri "Funktastic Coalition" i "Wonder String kvartet".

Deca i mladi moći će da učestvuju u radionicama i školama, prate predstave i performanse i razgovoraju sa piscima i umetnicima.

Organizatori najavljuju i tribine, izložbe, projekcije filmova i "šaljivu fudbalsku utakmicu između samoprozvanih mršavih i debelih".

"Opšti džumbus" je, prema rečima organizatora, idealan moto za slavlje poslednjih pola veka u kulturi i društvu na našim prostorima i ističu da je "Nušićijada" za njih simbol svih "lepih rađanja i tužnih gašenja, simbol snage kolektivnog sećanja i udruživanja, simbol uticaja neodgovornih odluka, ali i značaja istrajnosti, vizije i kvaliteta".

"Nušićevci smatraju da je važno negovati smeh i humor, ali i sećanja i tradiciju", dodaju organizatori.

