Pas koji se vozio novosadskim busevima seo je u međumesni voz u Petrovaradinu i izašao je u Inđiji. Ukoliko ga uočite javite se profilu @twin_radovic, u pitanju je devojka koja pomaže u udomljavanju pasa lutalica #Nsu #NSUZIVO #NoviSad #Vojvodina #Serbia #Srbija #Novosadski #ig_novisad #ig_serbia #balkan #vojvodina_ig #Inđija #Indjij #Srem #Ruma #sremskamitrovica #Beograd #Belgrade

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) on Feb 25, 2018 at 11:14am PST