DVA MAĐARSKA LEDOLOMCA NA DUNAVU POKUŠAVAJU PROBOJ: Formiran ledostaj uzvodno od Beograda

NOVI SAD - Dva mađarska ledolomca danas pokušavaju da prođu kroz ledenu barijeru uzvodno od Beograda, pošto se na delu Dunava od Slankamena do Pupinovog mosta formirao ledostaj.

Na tom delu Dunava angažovani su ledolomci "Sečenji" i "Jegtoro VII", saopšteno je iz Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine.

Navodi se i da je od Daljske krivine, gde je prethodnih dana formiran koridor širine do 80 do 120 metara, pa do Slankamena, pokrivenost ledom iznosi izmedju 40 i 60 procenata rečnog korita. Koridor u Daljskoj krivni je i dalje prohodan za prolaz ledenih santi, a mađarski ledolomac "Jegtoro XI" nastavio je i danas sa aktivnostima na njegovom održavanju.

Foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Zadatak tog ledolomca je da jednom dnevno prođe celu deonicu od Borova Sela do mosta Bogojevo, kao i da radi na sitnjenju leda i čišćenju koridora sa nizvodne strane.

Potiskivač "Sloga" i dalje je angažovan na održavanju ledohoda kod Novog Sada i u pripravnosti je 24 sata.Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostala je na snazi na 104,7 kilometara na Dunavu, a mere redovne odbrane od zagušenja ledom sprovode se na 628,67 kilometara na Dunavu, Savi, Tisi i banatskim vodotokovima.

Autor: Beta,Foto: Nebojša Mandić