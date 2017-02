FEJSBUK SE USIJAO OD OVIH PRIČA: Ljudi iz Srbije i regiona otkrili svoja jeziva iskustva

Ljudima se često dešavaju bizarne stvari, pa ih oni odmah povezuju sa paranormalnim pojavama.

Kako su društvene mreže nepresušni izvor svakojakih informacija, tako na Fejsbuku postoji i stranica "Paranormalne pojave", na kojoj ljudi pišu o svojim "čudnjikavim" iskustvima.

Stranicu uglavnom posećuju ljudi iz Srbije i regiona, a mi vam prenosimo neka njihova iskustava.

"Imao sam nekih možda 13 godina, bilo je ljeto, ljetni raspust i spavanje do podne...E sad, spavam ja...Izležavanje, ležao sam na stomaku i osećam kako mi se neko prislonio na leđa...I ja, pošto sam mislio da je to moj brat, trgnem se (inače spavamo u istoj sobi), čujem kako je palo nešto na pod i ne mrda...Okrenuo sam se da ga isteram iz sobe kad - nikog nije bilo. Tako sam se prepao da mislim da sam skratio sam sebi život za 10 godina... Šta to može bit?"

"Pozdrav. Imam jedno pitanje za koje vidim da mnogi postavljaju - isto ili slično, ako može anonimno. Dešava mi se često da u društvu sedimo i pričamo, a ja tačno znam šta će ko unapred reći i šta će se desiti, ponekad ja krenem da pričam ono što će neko tek izgovoriti, i onda svi ostanu u čudu kako ja znam to, ali nemam predstavu kada sam pre toga ja video ili čuo, da li se to dešava u snu, totalno nesvesno mi se to dešava, ako neko zna o čemu je reč voleo bih da me uputi. Hvala".

"Jako se plašim, molim vas objasnite mi, recite mi o čemu se ovde radi. Svake noći, ali pazite, SVAKE NOĆI, tačno u 03:00h, meni se zatresu vrata od sobe, kao da neko hoće da uđe i odbije se. Ne prođe dan a da se to ne desi, tačno u 03:00h. Mislila sam da je promaja ali zar nije čudno što se dešava tačno u 03:00h? Jako sam uplašena..."

